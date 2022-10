Suomalaisjärkäleen raju taklaus kuohutti – Jesse Puljujärvi innostui: ”Siinä alkaa porukka käydä kuumana”

Jesse Puljujärvi kehuu vuolaasti joukkuekaveriaan Markus Niemeläistä, joka taistelee paikasta Edmontonin pelaavassa kokoonpanossa.

Abbotsford

Viisi ensimmäistä harjoituspeliään hävinnyt Vancouver Canucks pääsi viimein voiton makuun, kun se kaatoi Edmonton Oilersin maalein 5–4.

Canucksin sankari oli päätöserässä joukkueensa neljännen ja viidennen maalin tehnyt ruotsalaistähti Elias Pettersson.

Petterssonin molemmat maalit syntyivät ylivoimalla. Ensimmäisen aikana jäähyaitiossa istui Markus Niemeläinen, joka kuohutti tunteita runttaamalla nimenomaan Petterssonin takaapäin rajusti päätyyn.

– Niemeläinen antaa kovia pommeja. Siinä alkaa porukka käydä kuumana, Oilersin Jesse Puljujärvi hymyili IS:lle.

– Ihan kovatasoinen peli ja kovaa vääntöä molemmin puolin.

197-senttinen Niemeläinen debytoi NHL:ssä viime kaudella ja luuti Edmontonin takalinjoilla 21 ottelussa.

– Olimme aikoinaan jo Huippu-Pohjola-leirillä samassa joukkueessa. Aina huudettiin, että Masto maskiin, Puljujärvi muisteli ja lapioi pizzaa suuhunsa Abbotsfordin areenan uumenissa.

Puljujärvi ja Niemeläinen olivat yhdessä myös voittamassa alle 18-vuotiaiden MM-kultaa keväällä 2016.

– Hän on vasta alkanut treenaamaan kunnolla ja huomaa nyt olevansa änärissä. Hyvä ja kova jätkä, isäkin jo.

– Hän on meikän hyvä kaveri, niin on mukavaa, että hänkin on täällä. Pistää aina itsensä likoon. Iso rispekti on häntä kohtaan.

Oilers pelasi Abbotsfordissa seitsemällä puolustajalla. Niemeläinen syötti kaksi maalia, Puljujärvi jäi tehopisteittä.

Peliä edeltävänä päivänä, tiistaina, Puljujärvi, Niemeläinen ja muut Oilersin pelaajat olivat rakentamassa joukkuehenkeä muun muassa Fraser-joella.

– Oli kyllä hauskaa. Ammuttiin vähän haulikolla ja käytiin kalastamassa. Saatiin iso vonkalekin sieltä, Puljujärvi kertoi sammesta, joka päästettiin asiaan kuuluvasti takaisin vapaaksi.

Puljujärven kanssa samassa veneessä oli Vancouverin oma poika Evander Kane, joka tuli kohujen saattelemana viime kaudella Edmontoniin ja oli vahvasti kääntämässä joukkueen kurssia.

– Huipputyyppi, mielestäni kopin hauskin jätkä. Ei mitään pahaa sanottavaa. Ja kun on peli, niin hän menee maalille ja pysyy siellä. Ihan sama, kuinka iso pakki siinä on, se on hänen paikkansa.

Keskiviikon peli oli Vancouverin ja Edmontonin toinen peräkkäinen kohtaaminen ja molemmille viimeistä edellinen harjoituspeli ennen ensi viikon sarja-avausta, jossa ne kohtaavat Edmontonissa.