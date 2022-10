Seksikuvakohun takia hyllytetty kiekkolupaus teki nyt NHL-sopimuksen

Montreal Canadiens teki tulokassopimuksen kohupelaajan kanssa.

NHL-seura Montreal Canadiens on tehnyt NHL-sopimuksen kohupelaaja Logan Mailloux’n, 19, kanssa. Montreal varasi pelaajan ykköskierroksella vuoden 2021 varaustilaisuudessa, vaikka Mailloux oli muutama päivä ennen varaustilaisuutta pyytänyt, ettei mikään joukkue varaa häntä.

Taustalla oli kanadalaisen joulukuussa 2020 Ruotsissa saama rikostuomio. Mailloux oli jakanut kuvaamaansa seksiaktia luvatta ilman toisen osapuolen suostumusta joukkuetovereilleen. Hän sai rikoksesta 14 300 kruunun (noin 1 400 euron) sakot.

Mailloux pelasi tuolloin Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavassa SK Lejonissa.

Myöhemmin Mailloux sai kuuden kuukauden pelikiellon Kanadan junioriliiga OHL:ään.

Lue lisää: 18-vuotiaan pelaajan varaaminen aiheutti jättikohun NHL:ssä – nyt seksikuvan ilman lupaa jakanut puolustaja hyllytettiin

Jo kanadalaispuolustajan varaaminen aiheutti vuosi sitten suuren kohun ja asiaa paheksui muun muassa Kanadan pääministeri Justin Trudeau.

Montrealin GM Kent Hughes puhui Mailloux’n tilanteesta viimeksi toukokuussa.

– Kuten kaikki ymmärrämme, hän on tehnyt kauhean päätöksen. Sillä on ollut seuraukset paitsi naisen, myös hänen perheensä elämään. Hänen on nyt oltava esimerkillinen muutoinkin kuin huippu-urheilijana. Seuraamme tilannetta ennen kuin teemme hänen kanssaan ammattilaissopimuksen, Hughes sanoi The Athleticille.

Nyt solmitun kolmen vuoden tulokassopimuksen myötä Mailloux tienaa seuraavien kolmen kauden aikana yli kaksi miljoonaa dollaria, mikäli pelaa NHL:ssä.

– Olemme arvioineet päätöstä huolellisesti ja joukkueen taustahenkilöt tutustuivat häneen kesän aikana. Loganilla on mahdollisuus tehdä muutos parempaan ja tuemme häntä. Työ jatkuu, Hughes sanoi Montrealin tiedotteessa.

NHL-kausi alkaa perjantaina.