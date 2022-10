Jesse Puljujärvi julkaisi kuvan hurjasta saaliistaan – Paula Vesala hämmästeli: ”Herranjestas mikä fisu”

Jesse Puljujärvi kalasti todellisen vonkaleen.

Kalastus on monen NHL-tähden suosima harrastus ja irtiotto jääkiekkoilijan arjesta. Pelaajat myös julkaisevat usein mitä suurempien vonkaleiden kuvia sosiaalisen median kanavissaan.

Nyt tähän joukkoon on liittynyt Jesse Puljujärvi, 24.

Puljujärvi oli joukkuekavereidensa Evander Kanen ja Mattias Janmarkin kanssa kalastamassa Fraser-joella Brittiläisessä Kolumbiassa. Puljujärvi merkitsi julkaisunsa tarkaksi sijainniksi Harrison hot springsin.

Suomalaishyökkääjällä oli kalaonnea. Hän julkaisi Instagram-tilillään kolmen kuvan kollaasin, jossa hän ja muu joukko irvistävät ja hymyilevät saaliinsa kanssa.

Kollaasin viimeisessä kuvassa joukko pitelee rantavedessä naaraamaansa suurikokoista sampea.

Puljujärvi kirjoitti julkaisun saatetekstiksi musiikkia tihkuvan värssyn.

– How much is the fish? Puljujärvi runoili viitaten mitä ilmeisimmin Scooter-yhtyeen samannimiseen kappaleeseen.

Kuvat keräsivät Instagramin käyttäjiltä runsaasti kommentteja. Muun muassa Oilersin supertähti Leon Draisaitl kommentoi kuvaa potkulautaemojilla, jolla viitannee joukkuetoverinsa tavoin kyseisen kappaleen esittäjään.

Myös suomalaisartisti Paula Vesala hehkutti saalista.

– Herranjestas mikä fisu, muusikko ihmetteli.

Matkassa ollut Kane julkaisi oman kuvasarjansa reissusta.

– Pieni kiinniotto ja vapautus, Kane muotoili julkaisussaan.

Oilersin ja edellä mainittujen pelaajien NHL-kausi käynnistyy 13.10. ottelulla Vancouver Canucksia vastaan.