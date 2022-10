NHL:n pikakiitäjälle muhkea jatkosopimus!

New York Islanders kiinnitti luottopelaajansa tuhdilla sopimuksella.

Mathew Barzal on etevä luistelija.

NHL-seura New York Islanders on solminut muhkean jatkosopimuksen luottohyökkääjänsä Mathew Barzalin, 25, kanssa. Islanders tiedottaa, että Barzalin jatkokontrahdin pituus on peräti kahdeksan vuotta.

TSN-kanavan Chris Johnstonin mukaan Barzalin uuden sopimuksen arvo per vuosi olisi 9,15 miljoonaa dollaria.

Taitavana ja nopeana luistelijana tunnetulle Barzalille kirjattiin viime kaudella 73 NHL:n runkosarjan ottelussa 15+44=59 tehopistettä. Hänen plusmiinus-saldonsa oli pakkasen puolella, -15.

Barzalille on 362 runkosarjan ottelussa merkitty yhteensä 91+220=311 pistettä. Hänet valittiin NHL:n vuoden parhaaksi tulokkaaksi kaudella 2017–2018.

Barzal voitti luistelun nopeuskilpailun NHL:n tähdistötapahtumassa vuonna 2020.