Kohulupaus Brad Lambert, 18, loisti heti NHL-jäällä ja keräsi ylistystä – sai jo uuden lempinimen

Brad Lambert lyö kovia näyttöjä tiskiin Winnipegissä.

Kohulupaus Brad Lambert kärsi loukkaantumisesta Winnipeg Jetsin harjoitusleirin alkupuolella mutta pääsi nyt ensimmäistä kertaa irti Jetsin paidassa.

Lambert, 18, esiintyi heti edukseen takomalla taululle tehot 1+1 Montrealia vastaan harjoitusottelussa. Suomalaislupaus oli illan suurin puheenaihe ja keräsi ylistystä sekä joukkuekavereilta että valmentaja Rick Bownessilta.

– Nuorukainen näytti todelta hyvältä. Hän on nopea ja taitava mutta sen lisäksi hän on luotettava kiekollisena. Hän on vasta 18-vuotias ja pelasi ensimmäistä otteluaan, mutta hän ei luopunut kiekosta kertaakaan turhaan. Hän piti sitä hallussaan, osti aikaa ja edisti peliä, Bowness ylisti Winnipeg Sunin mukaan.

Bownessin lausunnot kuulostavat lupaavalta, sillä SM-liigassa Lambertilla oli taipumusta ajautua ongelmiin ja menetellä kiekkoja.

Kokenut Jetsin puolustaja Nate Schmidt antoi Lambertille jopa uuden lempinimen.

– Iso, paha Brad sai ensimmäisen maalinsa. Se oli mahtavaa, Schmidt sanoi.

Lambert sai kiekon hyökkäysalueella ja viritti nopean rannekudin verkkoon.

Lambert pelasi Jetsin kolmosketjussa Kevin Stenlundin ja Evan Polein kanssa. Lambert sai jääaikaa reilut 13 minuuttia.

Jets voitti Canadiensin 4–3.

Kesän varaustilaisuudessa numerolla 30 varattu Lambert on yhä ilman sopimusta, mutta hän on antanut syksyllä vakuuttavia näyttöjä. Lambertin otteita kehuttiin jo aiemmin syksyllä Jetsin tulokasleirillä.

Viime kaudella Lambert pelasi JYPissä ja Pelicansissa SM-liigaa. Hän oli elokuussa Nuorten Leijonien MM-joukkueessa, mutta turnaus sujui häneltä odotuksiin nähden vaisusti.

NHL:n muissa harjoitusotteluissa maalin makuun pääsivät suomalaisista myös St. Louis Bluesin Niko Mikkola ja New Jersey Devilsin Erik Haula.

Nashvillen Kevin Lankinen pelasi nollapelin. Lankiselle kertyi Tampa Bayta vastaan pelatussa ottelussa 30 torjuntaa. Hän pysäytti kaikki laukaukset myös maanantain Florida-ottelussa, jossa hän pelasi puolet peliajasta.