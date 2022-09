Asiantuntija listasi NHL-kauden kiehtovimmat pelaajat – listalla kaksi nuorta suomalaista

The Athleticin Sean McIndoe odottaa paljon Jesse Puljujärveltä ja Kaapo Kakolta.

Jesse Puljujärvellä ja Kaapo Kakolla on tulevalla kaudella näytettävää.

Jääkiekkotoimittaja Sean McIndoe on listannut ennen NHL-kauden alkua mielestään 20 jännittävintä pelaajaa tulevalle kaudelle.

McIndoen lista julkaistiin The Athleticissa. Listalle mahtui kaksi suomalaispelaajaa, joiden kaudesta voi McIndoen mukaan tulla jymypaukku tai pannukakku.

McIndoe nosti tikunnokkaan Edmontonin Jesse Puljujärven ja New York Rangersin Kaapo Kakon.

– Kaikki katseet ovat Connor McDavidissa ja Leon Draisaitlissa. Niin pitääkin olla. Mutta minä seuraan Puljujärveä. Hän näyttää pelaajalta, joka tarvitsisi uuden alun (jossakin muualla), mutta hinta markkinoilla ei ollut oikea, ja Edmonton oli liian fiksu olemaan antamatta häntä pois.

Jesse Puljujärven tulisi löytää paikkansa Edmontonin joukkueessa.

Koko Puljujärven Edmonton-uran ajan 24-vuotiaasta laitahyökkääjästä on arvuuteltu, millainen pelaaja Puljujärvi todella on. Viime kaudella hän kohensi edelliskauden 25 pisteen saldon 36 tehopisteeseen.

Kesällä hän teki Oilersiin yhden vuoden ja kolmen miljoonan dollarin jatkosopimuksen.

– Mitä Oilersilla on käsissään? Potentiaalinen tähtipelaaja, jolla on paljon hampaankolossa ja valtavasti näytettävää? Vai kolmen miljoonan dollarin syvyyspelaaja, joka pitää joukkuetta palkkakattokahleissa? McIndoe aprikoi.

Viime kaudella vain 43 runkosarjapeliä pelannut Kaapo Kakko ei ole vielä lunastanut vuoden 2019 varaustilaisuudessa toisena pelaajana huudetulle suomalaiselle ladattuja odotuksia. Viime kaudella Kakko teki 18 pistettä, sitä edeltävällä sesongilla 17.

Nyt odotukset on ladattu tappiin, kun kauden ensimmäisessä harjoituspelissä Kakko luisteli samassa ketjussa Mika Zibanejadin (viime kaudella 29+52) ja Chris Kreiderin (52+25) kanssa. New York Postin toimittaja Mollie Walkerin mukaan Kakko pelaa supertähtien kanssa myös Rangersin ykkösylivoimassa.

Kakko teki kesällä Rangersin kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen.

– Uran parhaat tehot: 10 maalia ja 23 pistettä. Loukkaantumiset ovat toki vaivanneet, mutta terveenäkään Kakko ei ole erottunut. Viime pudotuspeleissä Kid Line (Alexis Lafreniere–Filip Chytil–Kakko) säväytti mutta ei ollut tehokas. Se on huono uutinen Rangersille, koska hyviä varausvuoroja ei saisi haaskata.

Kaapo Kakko (vas.) on soitellut triangelia Rangersin hyökkäysorkesterin taustalla.

– Mutta on olemassa myös kolikon kääntöpuoli. Rangers on hyvä, vaikka Kakko ei saisikaan mitään aikaan. Jos hänen kehityksensä yhtäkkiä pyrähtää ylös, Rangersilla on käsissään uusi ase tai loistava kauppatavara siirtojen takarajalla, McIndoe mehustelee.

Ensimmäisessä harjoitusottelussa Kakko saalisti yhden syöttöpisteen.

NHL-kausi alkaa 7. lokakuuta, kun San Jose ja Nashville kohtaavat Prahassa.