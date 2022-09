Venäläispelaajille ei anneta viisumeja Tshekkiin – NHL-pomo latasi nyt raudanlujan vastauksen

Mike Grier ei niellyt Tshekin ulkoministeriön ilmoitusta.

Aleksandr Barabanov on yksi venäläispelaajista, joiden pääsyn maahan Tshekki haluaa estää.

NHL-joukkue San Jose Sharksin general manager Mike Grier latasi suorat sanat Tshekin aikomuksesta kieltää venäläisiltä pelaajilta pääsy maahan osallistumaan NHL-kauden avausotteluihin.

– Joko me kaikki menemme tai kukaan ei mene, Grier pamautti medialle paikallisen sjhockeynow-sivuston mukaan.

Sharksin on määrä kohdata Prahassa kahdesti Nashville Predators, 7. ja 8. lokakuuta.

Tshekki lakkasi myöntämästä venäläisille viisumeja ensimmäisten eurooppalaisten maiden joukossa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Maan ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tällä viikolla tiukan linjansa NHL:lle.

– Tshekin ulkoministeriö on lähettänyt NHL:lle kirjeen, jossa se kertoo, että tällä hetkellä Tshekki ja muut Schengen-maat eivät myönnä viisumeita venäläispelaajille, varaulkoministeri Martin Smolek kommentoi ulkoministeriön tiedotteessa.

San Jose Sharksin kohdalla kielto koskisi muun muassa laitureita Aleksandr Barabanovia ja Jevgeni Svetshnikovia. Nashville Predatorsin kokoonpanosta löytyy venäläishyökkääjä Jakov Trenin.

Lue lisää: Tshekiltä kova ukaasi NHL:lle: Venäläisillä ei asiaa avausotteluun

NHL:n varakomissaari Bill Daly kommentoi Tshekistä tullutta ukaasia Washington Postin mukaan rauhalliseen sävyyn. Hän kertoi, ettei ole huolissaan siitä, etteivät venäläiset pääsisi osallistumaan otteluihin.

Grier teki medialle oman näkemyksensä selväksi.

– Uskon tiukasti siihen, että me olemme joukkue. Se ei ole pelaajien vika, he eivät tehneet mitään väärää. Ei heitä pidä rangaista. Me olemme heidän tukenaan yhtenä joukkona.

NHL-otteluita pelataan tänä syksynä myös Suomessa. Columbus Blue Jackets ja Colorado Avalanche ottavat toisistaan mittaa Tampereella 4. ja 5. marraskuuta.