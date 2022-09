Patrik Laine kertoi isosta muodonmuutoksestaan – ”Olen saanut niin paljon kuittailua”

Patrik Laine aikoo pitää kiinni uudesta tyylistään.

Suomalainen NHL-tähti Patrik Laine herätti huomioita elokuussa esitellessään uuden hiustyyliinsä.

Usean kertaan uransa aikana hiuksensa komeaan mittaan kasvattanut maalinsylkijä on valinnut syksyn 2022 tyylikseen siilitukan. Laineen tuoreiden kommenttien mukaan uusi look on tullut jäädäkseen.

– Olen saanut niin paljon kuittailuja vuosien varrella hiuksistani, joten päätin leikata ne pois. Tällä mennään nyt, Laine lupasi NHL:n verkkosivujen mukaan.

– Tämä tyyli on aerodynaamisempi, joten toivottavasti olen nopeampi jäällä, Columbus Blue Jacketsin tähtihyökkääjä väläytti.

NHL:n artikkelin mukaan Laine vaikuttaa olevan myös aiempaa laihempi. Hän itsekin arvioi olevansa paremmassa fyysisessä kunnossa kuin koskaan aiemmin.

– Toivottavasti olen tosiaan laihtunut, eikä kyse ole pelkästään hiuksista. Laine heitti.

Useiden aiempien NHL-kausiensa aikana Laine on antanut hiustensa kasvaa vapaasti näyttävään mittaan. Siihen verrattuna uuden tyylin ylläpitäminen vaatii säännöllistä huomiota. Onneksi Laineella on ainakin vielä Columbuksessa luottomies, joka on vastannut siilin pitämisestä siilinä.

Columbuksen sisäpiiritoimittaja Jeff Svobodan mukaan Laineen pitkäaikainen ystävä Joona Luoto vastaa tällä hetkellä Laineen hiusten ajelemisesta.

Columbuksen harjoitusleirillä mukana oleva Luoto oli myös kertonut suostutelleensa ystäväänsä ajamaan pitkän letin pois.

– Minä saatan kasvattaa hiukseni takaisin, mutta häneltä se ei onnistu, joten hän on varmaankin ikuisesti kalju.

Luoto pelasi Winnipegissä 16 NHL-ottelua kaudella 2019–2020. Edelliset kauden menivät kotimaassa ensin HIFK:ssa ja sitten Tapparassa, ja nyt 24-vuotias yrittää uutta murtautumista NHL:ään Columbuksessa.