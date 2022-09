Mikko Rantasen ketjukaveri löi rahoiksi! Nathan MacKinnonista tuli NHL:n kovapalkkaisin

Colorado Avalanchen supertähti teki kahdeksan vuoden jatkosopimuksen.

Nathan MacKinnon on ollut vuosien ajan yksi NHL:n parhaista pelaajista.

Colorado Avalanchen supertähti ja Mikko Rantasen ketjukaveri Nathan MacKinnon on tehnyt kahdeksanvuotisen jatkosopimuksen hallitsevan Stanley Cup -mestarijoukkueen kanssa.

Uusi sopimus alkaa syksyllä 2023, ja hän tienaa sen aikana 12,6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kaudessa. Uusi sopimus tekee hänestä NHL:n kovapalkkaisimman pelaajan.

Kanadalaishyökkääjä saa muhkean palkankorotuksen, sillä hän tienaa nykyisen, vielä tämän kauden voimassa olevan sopimuksen aikana ”vain” 6,3 miljoonaa dollaria vuodessa.

MacKinnon, 27, on pelannut NHL:ssä kymmenen kauden aikana 638 runkosarjaottelua, joissa hän on tehnyt 648 tehopistettä (242+406). Hänet on valittu NHL:n vuoden tulokkaaksi ja kertaalleen sekä herrasmiespelaajaksi että runkosarjan parhaaksi pelaajaksi.