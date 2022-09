Jarmo Kekäläinen kertoo Patrik Laineen muutoksesta: ”Hän on ottanut sen tosissaan”

Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen on nähnyt Patrik Laineen kasvaneen urheilijana.

Neljä vuotta 8,7 miljoonan dollarin keskikausiansioilla.

Patrik Laine lähtee NHL-kauteen uudesta tilanteesta: hänellä on allekirjoitettuna uransa toistaiseksi pisin sopimus.

Kun Columbus Blue Jackets vielä kesällä sai hankittua riveihinsä Johnny Gaudreaun, kiistattoman NHL:n supertähden, näkymät suomalaisen ympärillä ovat kiinnostavat ja moni odottaa uutta kautta vesi kielellä.

Niin myös Laine, joka on kesällä sanonut olleensa tuskin koskaan niin innoissaan jääkiekosta kuin nyt. Gaudreau on paras pelaaja, jonka kanssa Laine on toistaiseksi NHL:ssä päässyt pelaamaan. He aloittavat ketjukavereina Columbuksen harjoitusleirillä.

Mitä Laineelta voidaan odottaa?

– Lainekin on vielä niin nuori kaveri, 24-vuotias, että hänenkin uransa on vasta aluillaan. Odotamme yhä kehitystä. Mitä nyt olen omatoimisia jäävuoroja katsellut ja nähnyt häntä pukukopissa, niin Patrik näyttää olevan hyvässä kunnossa. Testit toki näyttävät sitten todellisuuden, Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen sanoo IS:lle.

Tammikuussa 2021 Laineen Winnipegistä hankkinut Kekäläinen sanoo Laineen kehittyneen kahden viime kesän aikana urheilijana isoin harppauksin.

– On aina haaste tämäntyyppiselle superlajilahjakkuudelle muistaa myös se, että sarjan parhailla pelaajilla on myös urheilupuoli hallussa. Kun kuulee tarinoita Sidney Crosbysta ja Nathan MacKinnonista, niin he ovat todella kovia urheilijoita, jotka tekevät joka päivä kauhean määrän töitä.

– Kyse on myös jään ulkopuolisista asioista: ravinto- ja lepopuolen miettimisestä todella tarkasti, että pystyy olemaan paras itsensä. Patrik on sillä osastolla ottanut isoja askeleita. Odotamme, että hän menee entistä enemmän siinä eteenpäin.

Kekäläinen painottaa, että lajitaidoissa voi ja pitää aina kehittyä, mutta nimenomaan kokonaisvaltaisuus jääkiekkoilijana ja urheilijana on ollut Laineen suurin kehityskohde.

– Hän on ottanut sen viime aikoina tosissaan. Olen 100-prosenttisen varma, että tämä kehittää häntä kaikkein eniten. Lajitaidot, vaistot, laukaus ja reilusti yli 190-senttisen jätkän luistelu ovat jo erinomaisella tasolla, vaikkei hän aina näytä niin nopealta kuin pienemmät jätkät.

Jarmo Kekäläinen johtaa Columbus Blue Jacketsia.

Laine ylsi nousujohteisella viime kaudella ensi kertaa NHL-urallaan piste per peli -saldoon (56 ottelussa 26+30).

Hän myönsi kesällä Ylelle jopa ”luovuttaneensa” ensimmäisellä kaudellaan Columbuksessa eli keväällä 2021, kun peli-ilo oli kateissa.

Kekäläinen ymmärtää Lainetta.

– Se on vaikeaa, kun ei tule onnistumisia. Meidän joukkueella oli silloin vaikeat ajat, ja hänellä oli varmasti isot odotukset. Taustalla oli loukkaantumista, ja hän oli vähän puolikuntoinenkin eikä pystynyt harjoittelemaan täysipainoisesti. Hän vaihtoi meille (Yhdysvaltain Ohioon) Kanadan puolelta ja kaikkea.

– Ymmärrän turhautumisen, enkä tiedä siitä luovuttamisesta. Vaikka urheilija joskus näin puhuu, niin tuskin huippu-urheilija koskaan luovuttaa. Hän näytti ensimmäisen kautensa jälkeen, että haluaa tosissaan kehittyä ja tuli viime kauteen huomattavasti paremmassa kunnossa. Se näkyi myös jäällä.