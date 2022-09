Ryöstääkö suomalaissukuinen kohupelaaja Jesse Puljujärven pelipaikan? Sisäpiiritoimittaja maalailee uhkakuvia

Sportsnetin toimittaja Mark Spector pohtii, kaupataanko Jesse Puljujärvi.

NHL-joukkue Edmonton Oilers solmi try out -sopimuksen 26-vuotiaan, suomalaissukuisen Jake Virtasen kanssa, minkä jälkeen erinäiset spekulaatiot Jesse Puljujärven, 24, tulevaisuudesta Oilers-paidassa roihahtivat liekkeihin.

Try out -sopimuksen aikana pelaaja pyrkii osoittamaan taitonsa ja olevansa varsinaisen sopimuksen arvoinen. Try out ei näin ollen takaa Virtaselle paikkaa joukkueessa.

Pohjoisamerikkalaisen urheilusivusto Sportsnetin NHL-toimittaja Mark Spector nosti Twitterissä esiin, mitä Virtasen sopimus voi käytännössä tarkoittaa.

Lue lisää: Jake Virtanen vapautui seksirikossyytteestä – purskahti itkuun oikeudessa

Suomalaisittain kiinnostavin nosto koski Puljujärveä.

– Edmonton ei voi kaupata Puljujärveä mihinkään arvokkaaseen, eikä heillä ole syvyyttä oikeiden laitahyökkääjien rintamalla varausvuoron hankkimiseksi. Jos Virtanen saisi NHL:n minimipalkkaa ja pystyisi pelaamaan, kauppaisiko Ken Holland (Oilersin GM) Puljujärven kolmen miljoonan sopimuksen? En ole varma, mutta mahdollisesti. Fanit eivät nauttisi siitä.

Virtanen on Vancouver Canucksin vuoden 2014 NHL-varaustilaisuuden avauskierroksen kuudes varaus, mutta ei ole onnistunut pelaamaan varhaisen varauksen tuomien odotusten mukaisesti.

Tämä on toinen asia, joka mietityttää Spectoria.

– Hänestä odotettiin kahden kärkiketjun hyökkääjää Vancouverissa, mutta hän epäonnistui siinä. Edmontonissa hän olisi kolmos- tai nelosketjun pelaaja.

Virtanen on uransa aikana ollut toistuvasti kohujen keskellä. Tuorein mainehaitta oli epäily seksuaalirikoksesta. Nainen väitti, että Virtanen pakotti tämän seksiin. Virtanen kuitenkin todettiin lopulta syyttömäksi.

Virtanen on myös ilmaantunut uransa aikana NHL-leireille kehnossa fyysisessä kunnossa. Spector noteerasi myös tämän listallaan.

Suomalaissukuisen Virtasen isovanhemmat muuttivat Suomesta Kanadaan 1967.

Oilers kertoi samassa tiedotteessa solmineensa try out -sopimuksen konkaripuolustaja Jason Demersin, 34, kanssa.

Demers pelasi viime kaudella KHL:ssä. Kanadalaispakki on pelannut NHL:ssä 699 ottelua. Demers on tuttu näky myös Suomen kentillä, kun hän pelasi työsulkukaudella 2012–13 Kärpissä 30 runkosarjaottelua.