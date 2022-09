Tarkkanäköiset huomasivat hulppean yksityiskohdan Patrik Laineen kuvassa – ranteessa roikkui todellinen ökykello

Patrik Laine ei ole kitsastellut kellokaupoilla.

NHL-tähti Patrik Laineen seura Columbus Blue Jackets julkaisi Twitter-tilillään kuvan maaliruiskusta Cincinnati Bengalsin ja Pittsburgh Steelersin välisessä NFL-ottelussa.

Tviittiketjussa seura kiinnitti erityishuomiota Laineen jalassa olleisiin Uno-korttipelistä innoituksensa saaneisiin kenkiin.

Monet kuitenkin huomioivat myös toisen Laineen käyttämän asusteen, jonka rahallinen arvo huitelee aivan eri sfääreissä kenkiin verrattuna. 24-vuotiaan hyökkääjän kädessä komeilee nimittäin todellinen ökykello.

Arvokelloja myyvän Kellokonttorin Sami Astala vahvistaa Ilta-Sanomille, että Laineen valitsema komistus on harvinainen herkku.

– Kuvahan on huono, mutta sanoisin, että kyseessä on Audemars Piguet Royal Oak 15400OR tai 15300OR -malli, jonka markkina-arvo on noin 75 000-95 000 euroa, riippuen siitä, kumpi se on, Astala arvioi.

Audemars Piguet Royal Oakin malli 15400OR.

Kysyntä ökykellolle on asiantuntijan mukaan kovaa.

– Erittäin hieno ja tyylikäs kello joka tapauksessa. Molemmat mallit ovat jo poistuneet tuotannosta ja ovat haluttuja kelloja. Myös uusin malli on vaikeasti saatava ja hinnat ovat kovia.

Laineen ja Columbus Blue Jackestin NHL-kausi alkaa 12. lokakuuta Carolina Hurricanesia vastaan.