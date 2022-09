Suomen NHL-supertähtiä hehkutetaan Yhdysvalloissa – molemmille satoi hurjasti ylisanoja

Aleksander Barkov ja Sebastian Aho listattiin NHL:n parhaiden keskushyökkääjien joukkoon. Molemmille sateli ylitsevuotavia kehuja.

Sebastian Ahon laukaus on kylvänyt tuhoa NHL:ssä.

NHL-kausi lähestyy kovaa vauhtia, ja Pohjois-Amerikassa tulevan talven kiekkoennakointi käy jo kuumana.

Yhdysvaltalainen televisioyhtiö CBS listasi syyskuun alkajaisiksi NHL:n tämän hetken parhaat keskushyökkääjät. Listalle nousi mukaan myös suomalaisväriä.

Florida Panthersin Aleksander Barkov on toimittaja Chris Bengelin laatimalla listalla sijalla kuusi. Sebastian Aho löytyy sijalta yhdeksän.

Barkovin edelle ylsi vain NHL:n absoluuttinen sentterien kerma: Connor McDavid, Auston Matthews, Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon ja Sidney Crosby.

Barkov tykitti viime kaudella 39+49=88 pistettä vain 67 ottelussa ja ylsi melkein uransa ennätystehoihin, vaikka oli pelaamatta yli kuukauden.

– Barkov on todellinen taikuri maalin ympärillä ja rakastaa pistää kiekkoa läheltä ylänurkkiin. Häntä viekkaampaa ei olekaan. Hänen kiekonkäsittelynsä on tajutonta, Bengel kirjoittaa.

Aleksander Barkov kuuluu NHL:n hyökkääjäeliittiin.

Ahon kohdalla ylisanat olivat samaa luokkaa. Hurricanes-tähti nakutteli viime kaudella 37+44=81 pistettä.

– Ei ole mikään salaisuus, että Ahon laukaus on kuin kanuuna. Se on tuottanut maalivahdeille paljon ongelmia. Aholla on vielä monta huippuvuotta edessä. Hänestä tulee yksi liigan parhaista maalintekijöistä pitkän aikaa, Bengel hehkuttaa.

Kymmenen miehen listan täydentävät Steven Stamkos, Mika Zibanejad ja Patrice Bergeron.