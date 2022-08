Suomalaispuolustaja joutui tylyyn tilanteeseen NHL:ssä – miten käy nyt? ”Ei auta turhan rajusti miettiä”

Juuso Välimäki on jäänyt vähälle vastuulle Darryl Sutterin Calgaryssa.

Calgary Flamesissa on kesän aikana sattunut ja tapahtunut. Johnny Gaudreau lähti ensin vapaana agenttina Columbukseen, ja hänen tutkaparinsa, toinen tähtihyökkääjä Matthew Tkachuk kieltäytyi myöhemmin pitkästä jatkosopimuksesta.

Seura onnistui järjestämään tilanteen paremmin kuin moni olisi osannut odottaa.

GM Brad Treliving onnistui saamaan Floridasta Tkachukin vastineeksi Jonathan Huberdeaun ja MacKenzie Weegarin. Vapailta markkinoilta hankittiin vielä Stanley Cup -voittaja Nazem Kadri, joka pelasi elämänsä kauden Coloradossa.

– Molempiin suuntiin on käynyt ovi, Flamesin puolustaja Juuso Välimäki hymähtää.

– Paljon on tullut muutoksia. Täytyy sanoa, että kaksi kovaa jätkää lähti, mutta kovia jätkiä on tullut sisäänkin. Aika hyvän paikkauksen saivat aikaan. Hyvä, että joukkue on pysynyt kilpailukykyisenä. On mahdollista mennä pidemmällekin.

Viime kaudella divisioonansa voittanut Flames putosi 2. kierroksella paikallisvihollista Edmontonia vastaan.

Välimäki luuti NHL:n pudotuspelien sijaan AHL:ssä, mikä voi tuntua merkilliseltä, jos muistelee vajaan kahden vuoden takaisia tapahtumia.

Kun Pohjois-Amerikan kiekkokauden startti viivästyi silloin koronapandemian takia, Välimäki pelasi syyskauden Ilveksessä ja säkenöi liigan parhaana puolustajana.

NHL-kausi alkoi tammikuussa, ja Välimäki aloitti vahvasti Flamesin pelaavassa pakkikuusikossa.

Maaliskuussa 2021 Calgaryn päävalmentajaksi palanneen legendaarisen Darryl Sutterin alaisuudessa Flames on pelannut erinomaisesti, mutta 23-vuotias Välimäki on ajautunut sivuraiteelle ja jäänyt vaille luottoa.

Viime kaudella hän pelasi lokakuun jälkeen vain kahdessa NHL-ottelussa: kerran marraskuussa ja kerran huhtikuussa.

Välimäki starttailee viimeistä sopimuskauttaan 1,55 miljoonan dollarin keskikausiansioillaan. Joukkueessa on kuusi häntä paremmin tienaavaa puolustajaa, joten helppoa ei Sutterin joukoista ole lunastaa paikkaa.

– Kyllähän siinä pakkeja taas riittää. Ei oikein mitään muuta voi tehdä kuin keskittyä omaan hommaan. Olen kesällä keskittynyt vain omaan tekemiseeni, pelaajana ja urheilijana kehittymiseen.

Jämäkkänä johtajatyyppinä tunnettu, nuorisomaajoukkueissa kapteenina toiminut Välimäki palasi jo viime viikolla Calgaryyn.

– Lähden suhteellisen aikaisin, niin pääsen olemaan siellä enemmän jäällä ja saamaan tatsia, että harjoitusleirin alkaessa on hyvä fiilis ja tatsi, Välimäki kertoi Turussa ennen lähtöään.

– Ei auta turhan rajusti miettiä asioita etukäteen, tulee vain turhaa stressiä. Kroppa tuntuu hyvältä ja fiilikseni on hyvä. Teen parhaani, ja sitten katsotaan, miten käy.