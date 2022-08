Suomalaispuolustaja oli uudessa tilanteessa NHL:ssä – valitsi kutkuttavan seuran: ”Siellä on hirveä palo menestyä”

Olli Määttä teki yksivuotisen sopimuksen Detroitiin, joka on NHL:n nousevia joukkueita.

Chicago, Los Angeles ja nyt Detroit.

Olli Määttä kiekkoili NHL-uransa kuusi ensimmäistä kautta Pittsburghissa, mutta kesästä 2019 lähtien osoite on vaihtunut tiiviisti.

Blackhawksissa ja Kingsissä Määttä kiekkoili samalla, Penguinsin kanssa solmimallaan 6-vuotisella sopimuksella.

– Kun tuli treidi Chicagoon, minua jopa pelotti lähteä uuteen seuraan. Nyt kun on pari seuranvaihdosta takana, tiedän, että uuteen joukkueeseen on aika helppoa tulla. Isoimman haasteen tuo uudessa kaupungissa arkeen sopeutuminen ja rutiinien löytäminen, Määttä summaa.

Tänä kesänä Määttä oli ensi kertaa urallaan vapaa agentti. Hän teki Detroitiin yhden vuoden ja 2,25 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

– Oli jännittävää ensimmäistä kertaa vapaana agenttina nähdä, miten homma toimii.

Detroit osoittautui kuitenkin helpoksi valinnaksi.

Eikä ihme. Kaksinkertaisen Stanley Cupin voittajan Määtän lisäksi Red Wings kaappasi vapailta markkinoilta muun muassa David Perronin, Andrew Coppin, Ben Chiarotin ja Ville Husson.

– Kiva, että joukkueessa on pitkästä aikaa joku suomalainen.

Määttä (s. 1994) ja maalivahti Husso (s. 1995) ovat liki samaa ikäluokkaa toistensa kanssa mutteivät vielä tunne toisiaan erityisen hyvin.

– Olemme vähän laittaneet viestiä, kun teimme sopparit, Määttä selvittää.

Kaksi viime kautta Määttä pelasi Los Angeles Kingsissä.

Seuralla on vahvat perinteet menestyksestä. Sen peräti 25 vuotta kestänyt pudotuspeliputki katkesi 2016, minkä jälkeen Detroitissa on tehty uudelleenrakennusta.

– Siellä on monen vuoden ajan tehty pitkäjänteistä työtä ja osataan rakentaa joukkuetta. (Steve) Yzerman on tehnyt sen aikaisemminkin. Kesällä on tehty isoja satsauksia, ja nyt ollaan valmiita ottamaan seuraava steppi, Määttä näkee.

GM Yzerman on seuran pelaajalegenda, joka oli välissä Tampa Bayn GM:nä valamassa perustan Lightningin dynastialle.

Detroitilla on riveissään ennestään muun muassa viime kauden tulokastähdet, ruotsalaishyökkääjä Lucas Raymond ja vuoden tulokkaaksi valittu saksalainen monsteripuolustaja Moritz Seider. Joukkueen kapteeni on 26-vuotias Dylan Larkin.

– Siellä on tosi hyviä ja lahjakkaita nuoria pelaajia. Olen kuullut, että siellä on hirveä palo menestyä. Ydinporukka haluaa voittaa. Se on iso juttu. Pelaajana sitä haluaa joukkueeseen, jossa tuollainen lähtee johtoportaasta asti.