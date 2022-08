Stanley Cupin kesällä voittanut Coloradon Mikko Rantanen pääsi viime viikonloppuna suosikkijoukkueensa Arsenalin kotipeliin ja kurkistamaan kulisseihin.

Turku

Colorado Avalanchen tähtihyökkääjä Mikko Rantanen sai viime viikonloppuna ikimuistoisen kokemuksen.

Rantanen vieraili suosikkijoukkueensa Arsenalin kotiottelussa Lontoossa isäntänään Josh Kroenke, jonka perhe omistaa paitsi jalkapallojätin myös Rantasen NHL-seuran Colorado Avalanchen.

– Se on ollut mielessä siitä asti, kun kuulin, että meillä on sama omistaja kuin Arsenalilla. Olen päässyt vähän tutustumaan häneen, ja nyt kun tuli voitto, niin uskalsin kysyä, jos olisi mahis päästä kotiavaukseen. Jos voisi saada liput edes piippuhyllylle tai jotain, Rantanen kertoi IS:lle.

– Hän hoiti vähän enemmänkin. Pääsin koppiin ja tapaamaan pelaajia ja valmentajia.

Kiekkomaailman himoituin pysti ei ole monissakaan jalkapallomaissa erityisen tunnettu palkinto.

– Pari brassiakin tuli sinne. Omistaja kertoi, että tämä on Stanley Cup. He varmaan luulivat, että kyseessä on joku keilauspalkinto. Eivät he tienneet, mikä se on, mutta ei haittaa. Minulle se oli huikea kokemus, Rantanen hymyili.

Arsenalin uusi brassitähti, Manchester Citystä hankittu Gabriel Jesus iski kaksi maalia, kun kotijoukkue löi Leicesterin maalein 4–2.

Rantasen joukkuekaveri Artturi Lehkonen on niin ikään tunnettu Arsenalin mies. Rantasella oli matkalla mukanaan kavereita, mutta Lehkonen joutui jättämään matkan väliin tulevan NHL-kauden aiheuttamien paperitöiden takia.

– Hän ei uuden viisumin takia saanut passiaan ajoissa eikä päässyt mukaan.

Mikko Rantanen ja Anton Lundell kohtasivat liigan alumniottelussa.

Lue lisää: Mikko Rantanen julkaisi kuvia ikimuistoisesta illasta – seuraajien huomio kiinnittyi NHL-tähden muuttuneeseen ulkomuotoon

Kuluneen viikon kovin NHL-uutinen oli Nazem Kadrin siirto Calgaryyn. Avalanchen mestarijoukkueen avainhahmo teki 7-vuotisen ja 49 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

Oli odotettavissa, että Kadri suuntaa vapaana agenttina muualle.

– Olen onnellinen hänen puolestaan. Hän ansaitsee tuollaisen diilin. Harmi, ettemme saaneet pidettyä häntä, sillä kyseessä on hyvä tyyppi ja hyvä pelaaja. Siinä jää jollekin saappaat täytettäväksi, mutta tämä on bisnestä ja kaikkia pelaajia ei pysty pitämään, Rantanen sanoi.

Rantanen kuten muutkin SM-liigan alumniottelussa perjantaina pelanneet NHL:n aktiivipelaajat suuntaavat vähitellen takaisin Pohjois-Amerikkaan, kun kesä kääntyy syyskuuksi.

Kausi alkaa lokakuussa. Rantanen ja kumppanit lähtevät kauteen uudesta asetelmasta, hallitsevina mestareina.

– Varmaan se asettaa oman vaikeutensa, kun kaikki haluavat voittaa meidät ja olemme yksi ennakkosuosikeista.

– Mutta ei se sikäli ole meille uutta. Olemme ennen kauden alkua olleet ennakkosuosikkeja jo parina vuotena ja tottuneet siihen vähän. Olemme valmiita siihen, että jokaisesta illasta tulee kova.