Teemu Selänne ja Teppo Numminen saivat kunnianosoituksen NHL-seuralta – ”Kun valitaan yhdessä Teemun kanssa, sanat loppuvat”

Teemu Selännettä ja Teppo Nummista juhlitaan lokakuussa ennen Ducks-ottelua.

Winnipeg Jets juhlistaa lokakuussa Teemu Selännettä ja Teppo Nummista, kun heistä tulee yhdeksäs ja kymmenes jäsen Jetsin Hall of Famessa.

Ennen suomalaiskaksikkoa vastaavan kunnian ovat saaneet Bobby Hull, Ulf Nilsson, Anders Hedberg, Dale Hawerchuk, Ab McDonald, Lars-Erik Sjöberg, Randy Carlyle ja Thomas Steen.

– Winnipeg antoi startin NHL-uralleni ja sillä on erityinen paikka sydämessäni. Sieltä on paljon hyviä muistoja niin kaukalosta kuin sen ulkopuoleltakin. Tässä yhteisössä tuntui aina, että olen yksi heistä. On suuri kunnia tulla valituksi yhdessä hyvän ystäväni Tepon kanssa, Selänne sanoi Jetsin verkkosivuilla.

– Valinta merkitsee paljon, mutta kun tulee valituksi yhdessä Teemun kanssa, sanat loppuvat kesken, Numminen säesti.

Jets myös julkaisi Twitterissä komean videon seuralegendoista aiheeseen liittyen.

Jets järjestää gaalatilaisuuden Selänteen ja Nummisen kunniaksi 15. lokakuuta. Varsinainen seremonia, jossa heidät otetaan kunniagallerian jäseniksi, on ohjelmassa ennen ottelua Anaheim Ducksia vastaan lokakuun 17. päivä.