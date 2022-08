36-vuotias tähtipelaaja palaa Euroopasta NHL:ään – myös toinen legenda jatkaa uraansa!

Boston Bruins kiinnitti tutut konkarit sentteriosastolleen.

Keskushyökkääjä David Krejci, 36, palaa NHL:ään ja Boston Bruinsiin.

Viime kaudeksi kotikonnuilleen Tshekkiin palannut Krejci on solminut Bruinsin kanssa 1-vuotisen sopimuksen. Diilin on miljoonan dollarin arvoinen, mutta sen päälle tulee mahdollisia bonuksia kahden miljoonan dollarin edestä.

Krejci pelasi keväällä Suomessa MM-kisoissa kymmenen ottelua tehoin 3+9 ja oli voittamassa pronssia. Stanley Cupin voittaja 2011 on kaksinkertainen NHL:n pudotuspelien pistepörssin voittaja.

Myös Patrice Bergeron, 37, jatkaa uraansa tutuissa ympyröissä Bostonissa. Hänen 1-vuotinen sopimuksensa takaa 2,5 miljoonan dollarin tulot. Hän voi saada bonusten muodossa toiset 2,5 miljoonaa dollaria.

Bergeron on Krejcin tapaan Bruinsin pitkäaikainen profiilisentteri, joka laukoi mestaruuden ratkaisseen maalin 2011. Hän on peräti viisinkertainen NHL:n parhaan puolustavan hyökkääjän Selke-palkinnon voittaja. Viimeisin tuli päättyneeltä NHL-kaudelta. Bergeron on lisäksi voittanut muun muassa kaksi olympiakultaa.