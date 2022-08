Video: Artturi Lehkonen vei Stanley Cupin saunaan – ulkomaalaiset fanit ihastelevat

Mestaruuspysti hoiti Artturi Lehkosen käsissä saunakiulun virkaa.

Colorado Avalanchen voittama Stanley Cup vieraili Suomessa heinäkuun lopulla. Nyt Instagramissa on julkaistu uusi videopätkä legendaarisen pokaalin Pohjolan reissulta.

Videolla mestaruuden ratkaisseen maalin tehnyt Artturi Lehkonen saunoo Stanley Cupin kanssa. Jättimäinen pokaali ei ole vain miehen saunakaveri, vaan toimittaa myös löylykiulun virkaa.

Uimahousuihin sonnustautunut Lehkonen kauhoo pokaalista reippaasti vettä ja kaataa sitä kiukaalle. Samalla hän toteaa leikkisästi, että juuri tätä vartenhan pokaali voitettiin.

– Olikin jo vähän huonossa kunnossa vanha kiulu, eräs saunoja komppaa.

Video on julkaistu Keeper of the cup -nimisellä Instagram-tilillä, jota ylläpitävä henkilö pitää huolta arvokkaasta mestaruuspystistä. Hän matkaa pokaalin kanssa maasta toiseen, sillä Stanley Cup viettää kesän aikana vuorokauden jokaisen Colorado Avalanchen pelaajan luona.

Venäjällä pysti ei tällä hetkellä vallitsevasta maailmantilanteesta johtuen vieraile.

Lehkosesta julkaistu video on kerännyt Instagramissa valtaisan määrän tykkäyksiä. Päivityksen kommenteissa ylistetään Lehkosta ja hänen heittäytymistään.

– Tuo on aika mahtavaa, eräs fani kirjoittaa.

– Ansaittua, toinen täydentää.

– Suomalaiset rakastavat saunojaan, kolmas lohkaisee.

Lehkonen kierrätti mestaruuspystiä saunan lisäksi myös turkulaisella kuntosalilla, lapsuutensa kotijäähallilla ja kotonaan.