Kaksi suurta yllätystä muuttivat paljon – nyt Sebastian Aho odottaa NHL-kautta uusin tavottein

Carolina Hurricanesin kasvu NHL:n absoluuttiselle huipulle etenee suunnitelman mukaisesti. Nyt on seuraavan askeleen vuoro.

Kalajoki

Sebastian Aho, 25, vastaa hyväntuulisesti ja analyyttisesti toimittajan kysymyksiin, vaikka on juuri päässyt fanilauman läpi jäähallin syövereihin. Kirjoitettuna on satoja nimikirjoituksia ja vähintään yhtä monta kuvaa on otettuna. Kalajoen jäähallin kylmyys yllättää, mutta ei saa mieltä masentumaa.

– Kesä on mennyt tosi hyvin, kiitos kysymästä. Treenattu kovaa, mutta olen saanut tehdä myös asioita, joista itse tykkään. Lähinnä kaverien ja perheen kanssa hengailua, golfin pelaamista ja sellaista. Toistaiseksi onnistunut kesä, Aho hymyilee.

Kun puhe kääntyy kiekkoasioihin, alkaa Ahon pää raksuttaa samalla tarkkuudella kuin kaukalossa. Itselleen kovia tavoitteita asettava Carolinan tähtipelaaja ei ole koskaan peitellyt omaa kilpailuviettiään. Aho luo paitsi itselleen niin myös joukkueelleen isoja tavoitteita.

Siksi hän on puhunut useaan kertaan halustaan viedä Hurricanes uudelle tasolle. Prosessi on edennyt kolmen viime kauden aikana nousujohteisesti, mutta vielä organisaatio ei ole ollut valmis menemään päätyyn asti.

– Ensinnäkin näistä aiempien kausien kokemuksista. Koko ajan on oltu sellainen nuori joukkue, joka pääsee kokemaan uusia juttuja. On päästy voittamaan isoja joukkueita, mutta johonkin se matka on aina tyssännyt, Aho sanoo rehellisesti.

Rivien välistä on helppo lukea, että oikeasti voittamaan tottuneet kokeneet pelaajat ovat puuttuneet. Carolina on ollut pitkään runkosarjassa yksi malliorganisaatioista: raikas, hyökkäävä ja nopea joukkue. Se on ihastuttanut railakkaalla pelillään. Joukkueen runko on edelleen nuori, jolla on myös kirkas tulevaisuus.

– Kun ei olla päästy ihan loppuun asti, niin nälkä on kasvanut todella isoksi, se on selvä asia, Aho jatkaa.

Viime keväänä matka päättyi Stanley Cupin toiselle kierrokselle. New York Rangers oli itäisen konferenssin yllättäjä ja kylvetti seitsemännessä ottelussa Hurricanesia kotiyleisön edessä. Pettymys oli iso, ja myös analyysi sen mukainen.

Carolina hankki kesän aikana reilusti kokemusta. Puolustuksen toteemipaalu, jättimäisestä parrastaan tuttu Brent Burns, 37, on alakerran jykevä isäntä. Lähes 1300 runkosarjaottelua pelanneen puolustajan jalka alkaa olla raskas, mutta hän teki viime kaudella San Josessa 54 tehopistettä.

Palkkakatto-ongelmien kanssa paininut Las Vegas Golden Knights tarjosi puolestaan Carolinalle sellaisen lahjan, mikä ei ole ihan arkipäivää NHL:ssä. Puolustaja Dylan Coghlan ja lähes 900 ottelua pelannut laitahyökkääjä Max Pacioretty irtosivat käytännössä ilmaiseksi.

Niin Burns kuin Pacioretty tuovat etenkin Carolinan ylivoimaan ison määrän osaamista. Molemmilla on myös kokemusta ja johtavan pelaajan ominaisuuksia, joita joukkueesta on puuttunut.

– Opitaan koko ajan virheistä – nyt on lisätty aivan huippuosaamista ja kokemusta. Mä näen, että meillä on todella hyvä joukkue, Aho fiilisteli.

– Innolla odotan, että kausi taas alkaa. Talvi on pitkä, ja koko prosessi menestykseen on aloitettava nollista. Into päästä mittaamaan, missä lopulta joukkue menee, on tosi kova.