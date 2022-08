Jesse Puljujärvi syöstiin hirmuiseen huhumyllyyn – ”Kyllä se pieni stressi on”

Jesse Puljujärvi himoaa isompaa roolia.

Kalajoki

Jesse Puljujärvi aikoo taistella itsensä takaisin Oilersin fanien sydämiin olemalla oma itsensä.

Kauppahuhut kävivät kuumana läpi kesän, mutta 24-vuotias hyökkääjä jatkaa NHL-uraansa Edmonton Oilersin riveissä. Monelle tuo tuli yllätyksenä – ei vähiten kanadalaislehdistölle.

Kausi oli kaksijakoinen – ajoittain Puljujärvi viiletti tehokkaasti joukkueen supertähden Connor McDavidin masinoimassa ykköskentässä. Kevään pudotuspeleissä vastuu jäi kuitenkin hyvin pieneksi. Puljujärvi sai jääaikaa vain muutamia minuutteja per ottelu.

– Lähdetään sinne täysillä, kovalla asenteella. Mennään hakemaan parempaa roolia ja antamaan joukkueelle ihan kaikki, Puljujärvi sanoi.

– Haluan olla isossa roolissa. Sitä lähdetään hakemaan ja siksi on tehty koko kesä hyvin hommia. Tietysti mä haluan olla hyvässä joukkueessa hyvä pelaaja.

Puljujärvi avasi tuntemuksiaan Ilta-Sanomille Kalajoella, jossa hän osallistui yhtenä monista NHL-tähdistä Jussi Jokisen jäähyväisottelussa.

Hyväntekeväisyystapahtumassa Puljujärvi oli yksi fanien suurimmista suosikeista. Nimmari- ja selfie-jono oli puolentoista tunnin ajan kymmenien metrien mittainen.

Nuoreksi pelaajaksi Puljujärven kesät eivät ole olleet helpoimpia. Sopimukset ovat olleet katkolla, ja tulevan kauden pelipaikan ratkeaminen on venynyt usein pitkään. Epävarmuus luo väkisinkin painetta, vaikka rennosta asenteestaan tunnettu hyökkääjä ei ole kynsiään loppuun asti syönyt.

Vastauskin on taattua Puljujärveä.

– Kyllä se pieni stressi on, mutta vain silloin, jos sitä miettii. Jos ei mieti, treenaa kovaa ja nauttii kesästä, niin ei se silloin mielessä pyöri. Ottaa rauhassa, treenaa ja nauttii, niin ei siinä mitään. Muuten tulee liikaa pohdittua, että miten tässä edetään, hyökkääjä muotoili.

Kaksijakoinen viime kausi hyökkääjää toki mietitytti. NHL-kauden alettua edmontonilaisyleisö rakastui Puljujärveen. Hän sai lempinimen Bison King, ja sosiaalinen media räjähti fanien kommenteista ja Puljujärven omista lausahduksista. Hänen jokaista tekemistään seurattiin tarkkaan.

Jesse Puljujärvi jakoi nimikirjoituksia Kalajoella.

Kun peliaika väheni, myös palaute muuttui ajoittain armottomaksi. Puljujärven kaudesta kirjoitetut palstasenttimetrit niin Suomessa kuin Pohjois-Amerikassa olivat kenties jopa suurimmat suomalaispelaajista.

Kysymyksen esittäminen saa jo Puljujärven naurahtamaan ääneen ennen kuin hän vastauksensa aloittaa.

– Noh, musta on nyt kirjoiteltu tässä monta vuotta. Välillä on mennyt paremmin ja välillä huonommin. Kyllä tässä koko ajan on ihmisenä kasvanut ja tehnyt oman hommansa eli pelannut jääkiekkoa ja keskittynyt arkeen. Pyrkii saamaan sen kautta parhaan irti itsestään ja samalla nauttimaan hommasta.

– Kyllähän aina löytyy toimittajia ja faneja, jotka kirjoittavat asioista. Mä pyrin pitämään itsestäni huolta, Puljujärvi sanoi.

Uuden yksivuotisen, kolmen miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen varmistuttua seuraavat huhut ovat pitäneet mahdollisena, että Edmonton olisi valmis kauppaamaan torniolaislähtöisen hyökkääjän. Oilers on yli liigan palkkakaton, ja sen on pakko leikata kokoonpanoaan ennen kauden alkua.

– Väkisin tulee jotain jossain eteen, mutta en minä niitä yhtään seuraa.