Jussi Jokinen, 39, jätti tunteikkaat jäähyväiset – Suomen NHL-tähdet tekivät vaikutuksen: ”Ehkä se kertoo jotain”

Jussi Jokisen jäähyväisottelu siirtyi koronapandemian takia vuodella. Kaukalossa nähty kattaus oli priimaa.

Kalajoki

Kalajoen jäähalli oli loppuunmyyty, kun kaupungin tunnetuin jääkiekkoilija Jussi Jokinen, 39, jätti jäähyväiset kiekkokaukalolle ainakin kilpailumielessä.

951 runkosarjaottelua ja 54 pudotuspeliä tarunhohtoisessa NHL:ssä. Lähes 600 tehopistettä NHL:ssä yhteensä 13 kauden aikana.

Kaksi MM-mitalia, kaksi olympiamitalia ja kaksi Suomen mestaruutta. Yhteensä 20 vuotta kestänyt ammattilaisura NHL:ssä ja SM-liigassa. Siinä meriittejä, joita Jokinen sai urallaan kasaan. Virallisesti Jokinen ilmoitti lopettamisestaan keväällä 2021, mutta jäähyväisottelu siirtyi pandemiatilanteen takia pelattavaksi vasta nyt. Se ei kuitenkaan juhlahumua vähentänyt.

– Oli makea nähdä noin paljon lasten hymyjä, kun siinä on Puljujärven, Ahon ja Laineen tapaisia nykyisiä huippupelaajia. Miten he saavat heiltä nimmareita ja yhteiskuvia. Se on minulle tärkein asia, miksi tätä tapahtumaa on alettu tekemään ja miksi sitä on jatkettu tähän päivään saakka, Jokinen sanoi.

Ottelu myytiin loppuun.

Jussi Jokinen All-stars on kohdannut elokuun alussa vastustajan yhteensä kymmenen kertaa. Nyt tuo perinne päättyy arvoisellaan tavalla tarinan päähenkilön jäähyväisottelussa, jossa Jokinen kyyristyi viimeiseen aloitukseen vierellään oma poika, uransa alkumetrejä pelaaja Jesper Jokinen.

Kun Jussi Jokinen All-stars kohtasi Pietarinkadun Oilersin jäähyväis- ja hyväntekeväisyysottelussa, oli pelkästään nykyisten tai entisten NHL-pelaajien lista hengästyttävä: Mika Noronen, Pekka Rinne, Tommi Santala, Niko Kapanen, Leo Komarov, Jesse Puljujärvi, Tuomo Ruutu, Sebastian Aho, Patrik Laine ja Markus Nutivaara.

Siihen päälle vielä tähdet Euroopan sarjoista – mm. Atte Ohtamaa, Mika Pyörälä, Pekka Jormakka, Ari Vallin, Juhamatti Aaltonen ja Juha-Pekka Haataja. Ei siis ihme, että päivällä järjestetyssä fanitapaamisessa kuhisi väkeä satapäin ja jonot idolien luokse kiertelivät kymmeniä metrejä.

– Ehkä se kertoo jotain, että Patrik Laine lähtee kello 6.30 lauantaiaamuna ajamaan autolla Tampereelta tänne. Hän voisi varmaan tehdä jotain muutakin viikonloppuisin. Se kertoo varmaan, että jotain asioita on tämän tapahtuman aikana tehty oikein. Se on tosi mahtava juttu, että iso joukko nykyisiä ja entisiä NHL-pelaajia tulee Kalajoelle pelaamaan tällaisen pelin. Iso kiitos siitä heille, Jokinen sanoi.

– Pari-kolme sukupolvea tässä kohtaa. Harmi, etteivät Kurri (Jari) ja Tikkanen (Esa) päässeet tähän mukaan, mutta jo näillä pelaajilla kasassa on huippukattaus.

Itseoikeutetusti oikeutta jakoi päätuomarina suomalaisen kiekon legenda Jari Levonen. Hymy oli herkässä kaikilla: niin pelaajilla kuin paikalle tulleilla kannattajilla.

Jussi Jokinen paketoi uransa hyväntekeväisyyspelillä.

Mutta pitkän uran jälkeen on kysyttävä vielä yksi kysymys.

Jäikö mikään uralla harmittamaan?

– Kaikki jätettiin kaukaloon. Yritin nauttia jokaisesta päivästä ja kaudesta niin paljon kuin mahdollista. Aina olisi voinut joku asia mennä paremmin, mutta kun olen täältä 15-vuotiaana lähtenyt Ouluun ja siitä maailmalle, niin jos tällaista uraa olisi tarjottu, niin aika nopeasti se olisi vastaanotettu.

– Olen saanut niin paljon elinikäisiä ystävyyssuhteita jääkiekon kautta, että koen olevani isosti saantipuolella, Jokinen nieleskeli.

Jussi Jokisesta sanottua

Sebastian Aho, Carolina Hurricanes

– Todella ystävällinen, ottaa kaikki huomioon, on herrasmies. Erittäin hyvä mentori. Hyvä tyyppi, jolta on ollut mahtava oppia vierestä. Hoitaa kaikki asiat ja on säntillinen. Hän tuntee kaikki kiekkomaailman huiput ja on ollut itse aina valmis auttamaan, kun joku sitä tarvitsee.

Patrik Laine, Columbus Blue Jackets

– En ollut tavannut ennen 2016 Pietarin MM-kisoja. Sain kunnian pelata samassa ketjussa ”Jusan” ja Barkovin (Aleksander) kanssa. Ihan huippupersoona, eikä tarvitse yhtään ihmetellä miksi noin pitkän ja hienon uran Pohjois-Amerikassa hän lopulta teki. Upea tyyppi ja ihminen.

Jesse Puljujärvi, Edmonton Oilers

– On pelattu parissakin eri joukkueessa. Aivan huippu tyyppi! Nyt viedään hänen viimeistä peliään hienosti maaliin ja arvostetaan huippupelaajaa ja pitkää uraa. Antoi aikanaan ohjeeksi, että ”tee omaa juttua ja ole nöyrä, niin se riittää”.