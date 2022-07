Poika saunoo, kirjaimellisesti – kuvat suomalaispelaajien Stanley Cup -juhlista ihastuttavat somessa

Stanley Cup viettää viikonloppua Mikko Rantasen ja Artturi Lehkosen huomassa.

Kuukauden odotuksen jälkeen Coloradon suomalaissankarit Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen pääsivät viimein viettämään päivänsä NHL:n mestaruuspokaali Stanley Cupin kanssa.

Perjantaina pokaali oli Lehkosen matkassa ja lauantaina oli Rantasen vuoro, joka nosteli pyttyä kotikuntansa Nousiaisten kansanjuhlassa.

Coloradon Twitter-tilillä on herkuteltu yllin kyllin suomalaisten juhlapäivillä.

– Lehkonen toi pytyn kotiin. Kirjaimellisesti, Twitter-tilillä jaettiin kuva pokaalista Lehkosten olohuoneesta.

Englanninkielinen voittamista kuvaava ilmaus ”bring the cup home” kääntyy suomalaisten suussa vapaasti fraasiksi ”tuoda poika kotiin”.

Lehkonen ehti päivän aikana käyttää pokaalia myös turkulaisella kuntosalilla, lapsuutensa kotijäähallissa ja tietysti saunassa.

Erityisesti Lehkosen saunakuva ystäviensä kanssa on kerännyt huomiota sosiaalisessa mediassa, koska saunakulttuuri on Avalanchen yhdysvaltalaiskannattajille vieras.

Kommenttikentässä huhuillaan muun muassa somealustan järjestelmänvalvonnan perään alastomuuden takia.

– Suomalaiset pojat ilman paitoja! kommentoi yksi.

– Ja ilman housuja. Pyyhkeet ovat vain säädyllisyyden takia, suomalainen Twitter-seuraaja opastaa.

Nousiaisten kansanjuhlassa juhlittiin Mikko Rantasta.

Mikko Rantasen päivä pokaalin kanssa oli vasta lauantaina, mutta jo perjantaina sosiaaliseen mediaan pulpahteli kuvia Rantasesta yhdessä Lehkosen ja pokaalin kanssa.

Turkulaiskiekkoilijoiden perjantaipäivän aikajana on hämärän peitossa, mutta Coloradon suomalaiset ulkoiluttivat pokaalia ainakin Turun jokilaivoilla ja kaupunkifestivaali Down By The Laiturin lavalla.

DBTL:n yleisömerestä kuvan jakoi yrittäjä ja mm. tv-ohjelmista Selviytyjät ja Sohvaperunat tuttu Juhani Koskinen.

Lauantain Rantanen kertoi aloittaneensa äidin valmistamalla aamiaisella suoraan pokaalista.

– Uskoakseni kukaan muu Stanley Cup -voittaja ei ole vetänyt kannusta suoraan mannapuuroa ja mansikoita, Rantanen naureskeli STT:lle ja kertoi juhlallisuuksien ja fanikuvausten jälkeen lauantain jatkuvan läheisten ja ystävien kesken.

STT:n vihjailuihin mahdollisista avioitumissuunnitelmista tyttöystävä Susanna Rannan kanssa Rantanen vastasi vain naurahtaen.

Tyttöystävä Susanna Ranta oli luonnollisesti mukana Mikko Rantasen juhlassa.

Sunnuntaina Stanley Cup jatkaa matkaansa Tampereelle, jossa sen saa haltuunsa Coloradon maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila.