Ville Husso teki ison NHL-sopimuksen – kovat tavoitteet legendaarisessa jättiseurassa

Ville Husso teki sopimuksen Detroit Red Wingsiin, joka hamuaa vihdoin paluuta huipulle.

Detroit Red Wings.

Nimi lukeutuu NHL:n legendaarisimpiin. Klassikkoseura oli monien 90-luvun lasten kuten Ville Husson lapsuudessa ja nuoruudessa NHL:n kestomenestyjä.

Detroit pelasi pudotuspeleissä hurjat 25 kertaa putkeen vuosina 1991–2016, meni kuudesti finaaleihin ja voitti neljä Stanley Cupia.

Sen jälkeen punasiipiä ei ole nähty pudotuspeleissä, mutta tänä kesänä GM, entinen kapteeni Steve Yzerman, on tehnyt isoja peliliikkeitä. Joukkueen pitäisi nyt taistella uskottavasti pudotuspelipaikasta. Yksi uusista hankinnoista on maalivahti Husso, 27.

Myös hän tietää historian.

– Todella historiallinen seura, ja 11 Stanley Cupia kertoo aika paljon joukkueen menestyksestä. Nyt kun menen sinne, pitää vain pyrkiä siihen, että niitä tulee lisää. Se on isoin juttu. Haluan voittaa, Husso sanoo.

Husson lisäksi Detroit hankki vapailta markkinoilta muun muassa Olli Määtän, Andrew Coppin, Ben Chiarotin ja David Perronin.

Ville Husso ja David Perron siirtyivät Bluesista Red Wingsiin.

Valtaosan urastaan St. Louisissa pelannut Perron oli viime kaudet Husson joukkuekaveri. 34-vuotiaan konkarin sopimus miellyttää.

– Perron oli minulle yksi isoimpia henkilöitä St. Louisissa. Hän auttoi kaikessa, Husso kertoo.

– Hän oli St. Louisissa aina maalivahtitreeneissä laukomassa. Olemme muutenkin keskustelleet paljon maalinteosta ja maalivahdin pelaamisesta. Todella kiva minulle, että hän tulee samaan jengiin.

Husso lensi Suomeen samana päivänä, 13. heinäkuuta, kun Perron teki sopimuksen Red Wingsiin.

– Otettiin nopea puhelukin siinä.

Husson sopimus Red Wingsiin on kolmevuotinen ja tuo hänelle 4,75 miljoonan dollarin keskikausiansiot. Joukkueen toinen maalivahti on Alex Nedeljkovic, jolla on vielä alkavan kauden kattava kolmen miljoonan dollarin sopimus.

– Laitoimme vähän viestiä, kun tein sopimuksen. Hyvän oloinen äijä. Meidän täytyy puskea toisiamme eteenpäin, jotta joukkue menestyy.

Myös Jussi Olkinuora teki sopimuksen Detroitin organisaatioon.

Husson ex-seura St. Louis Blues on Red Wingsin vanha divisioonavihollinen. Detroit muutti kuitenkin itäiseen konferenssiin 2013, ja vanha asetelma on jäänyt historiaan.

– Itse en ole ollut siinä mukana, mutta aikoinaan oli kovat taistelut. Nyt pelataan vain kaksi kertaa kaudessa, niin pelit eivät enää ole niin iso rivalry. Minulle ne ovat kuitenkin varmaan kauden isoimpia pelejä.

Toinen Detroitin vanha suurvihollinen on Colorado Avalanche, joka sekään ei kuitenkaan enää ole samassa konferenssissa. 2000-luvun vaihteessa leimunnut viha on historiaa, mutta siihen on hiljattain päässyt tutustumaan ESPN:n dokumenttielokuvan kautta. Myös Husso on nähnyt pätkän.

– Se oli kovaa peliä versus nykypäivä. Se henkinenkin puoli oli aika rajua. Mielenkiintoista nähtävää.

Muutama viikko sitten Suomeen palannut Husso lähtee elokuun lopulla kohti Michigania.

Kesällä hän harjoittelee maalivahtiguru Marko Toreniuksen alaisuudessa. Harjoittelun Husso aloitti heti Suomeen palattuaan.

– Siellä on hyvä meininki. Kevin Lankinen harjoittelee myös siellä, viime kesänä olivat myös Joonas Korpisalo ja Mikko Koskinen. On kiva treenata heidän kanssaan. Näkee vähän, mitä kaverit tekevät ja voi jutella eri asioista.

Ville Husso ja Kevin Lankinen muodostivat aikoinaan IFK:n maalivahtitandemin.

Kauden alku himottaa jo.

– Varsinkin nyt kun Suomessa pelaajat lähtevät liigaseurojen mukaan ja toiset lähtevät Ruotsiin tässä elokuun alussa, niin tulee aina vähän fiilis, että alkaisipa jo itselläkin.

Vaikka taskussa on uran isoin sopimus ja aseman pitäisi Detroitissa myös sopimuksen myötä olla melko vahva, Husso painottaa, ettei hän voi nyt tuudittautua mihinkään.

– Enemmän ja kovempaa hommia joka päivä. Pitää pelata joka ilta huipputasolla, Husso linjaa.

– Uskon, että pystyn parantamaan vielä paljon.