Venäjällä vaikeuksiin joutuneen Kirill Kaprizovin tilanteesta tihkui lisätietoja – NHL-pomolta ytimekäs kommentti

Minnesota Wildin supertähtihyökkääjästä Kirill Kaprizovista, 25, tihkui uusia tietoja.

The Athleticin toimittaja Michael Russo kertoi Twitterissä, että Wildin GM Bill Guerin on sanonut venäläistähden tilanteen selkeytyneen.

Russon mukaan Guerin on luottavainen, että Karpizov palaa joukkueen vahvuuteen ennen kauden alkua.

– Asian pitäisi hänen osaltaan olla ok ja meidän osaltamme ok. Asia on kuitenkin herkkä, enkä mielelläni kommentoi tilannetta sen enempää, Guerin sanoi Russon mukaan.

Kaprizovin tilanne on puhuttanut siitä saakka, kun paljastui, että hän ei ole suorittanut asevelvollisuutta. Pohjoisamerikkalaisten medialähteiden mukaan Kaprizov on yrittänyt lähteä Venäjältä Yhdysvaltoihin, mutta matka on tyssännyt siihen, ettei hänellä ole ollut voimassaolevaa viisumia Yhdysvaltoihin.

NHL:n venäläispelaajien tilanne on ollut epäselvä siitä saakka, kun NHL-sopimuksen Philadelphia Flyersin kanssa allekirjoittanut maalivahti Ivan Fedotov, 25, passitettiin Venäjän armeijan leipiin.

Fedotov poimittiin viranomaisten matkaan harjoitushallin parkkipaikalta.