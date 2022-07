Kaapo Kakko, 21, teki jatkosopimuksen – näin hän arvioi NHL-uraansa tähän asti: ”Ei mitään selityksiä”

Kaapo Kakko jatkaa New York Rangersissa. Tavoitteena on jälleen ottaa paikka kärkiketjuista.

New York Rangers kertoi torstaina, että Kaapo Kakko on tehnyt seuran kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen.

Kakon, 21, sopimuksen arvo on mediatietojen mukaan 4,2 miljoonaa dollaria eli kuluttaa palkkakatosta 2,1 miljoonaa per kausi.

– Hetki siinä vierähti, mutta olisi tässä vielä aikaakin ollut ennen kuin tarvitsee takaisin päin mennä, Kakko sanoo Ilta-Sanomille sopimusneuvotteluiden päättymisestä

– Kiva homma, että pääsen jatkamaan siellä. Tuttu paikka, minkä lisäksi pelasimme hyvin ja pääsimme viime kaudella pitkälle.

Rangers voitti kaksi pudotuspelisarjaa ennen kuin kaatui itäisen konferenssin finaaleissa Tampa Baylle.

– Kun katsoo joukkuettamme, uskon, että samaan ja vielä parempaankin on edellytykset lähivuosina. Voittavassa joukkueessa on kiva olla.

Kuluneen kesän Kakko on harjoitellut tutussa ympäristössä Hannu Rautalan alaisuudessa.

Kaapo Kakko varattiin NHL:ään kesällä 2019.

Kakon NHL-urasta on nyt takana ensimmäinen etappi, kun 3-vuotinen tulokassopimus on pelattu.

NHL-uran kokonaissaldo toistaiseksi on 157 runkosarjaottelua, joissa on syntynyt 58 (26+32) tehopistettä ja 22 pudotuspelikamppailua tehoin 2+3.

Moni, tuskin vähiten Kakko itse, saattoi odottaa uran alulta enemmän, kun hän lähti Amerikan-valloitukseen NHL:n kakkosvarauksena ja juhlittuna tuplamaailmanmestarina, joka oli vakuuttanut miesten peleissä SM-liigassa ja MM-jäillä.

– Odotukset olivat kovat, kun lähdin. Ensimmäinen kausi oli vähän vaikea, ja pelini on mennyt siitä paljon eteenpäin. Viime kaudella oli vähän loukkaantumista, välissä oli lyhyempi kausi koronan takia, Kakko ruotii.

– Vähän kaikenlaista tuollaista on ollut, mutta ei mitään selityksiä: vaikka pelini on mennyt eteenpäin, niin se ei vielä ole tasolla, jota olen toivonut ja alussa odotin.

– Hienoa, että sain kaksi lisävuotta aikaa näyttää osaamistani.

On toki todettava, että vaikka mikään ei NHL:ssä tule ilmaiseksi, niin Kakolle ei myöskään varsinaisesti ole tyrkytetty näyttöpaikkoja kärkiketjuihin.

– Varmaan suurin osa peleistä on ollut kolmosketjussa, välillä nelosketjussakin. Välillä olen päässyt ykkös- kakkosketjuihin. Tavoitteena on vakiinnuttaa pelipaikka siellä. Sitten varmasti pisteet ja peliaikakin kasvavat. Se on ollut joka kausi tavoitteeni, että pystyisin ja saisin pelata siellä, Kakko sanoo.

– Mikään ei tosiaan tule ilmaiseksi ja meillä on ollut kova nippu joka kausi. Paikka pitää ansaita kovan työn kautta.

Kakko kuvattuna vuonna 2020.

Pudotuspeleissä ”The Kid Lineksi” ristitty Kakon, Filip Chytilin ja Alexis Lafrenieren koostumus esiintyi edukseen ja sai paljon kehuja.

– Paljon puhuttiin siitä, että meillä on nuori joukkue, jolla ei ole paljoakaan kokemusta. Meidän ketjusta kukaan ei ollut pelannut NHL:n pudotuspeleissä, mutta aika hyvin kulki kaikissa peleissä. Tykkäsin paljon pelaamisesta heidän kanssaan.

Kauden päätöspeliin tylyn katsomokomennuksen saanut Kakko ei ketjukavereistaan poiketen päässyt pudotuspeleissä ylivoimalle. Hänen viisi (2+3) pistettään syntyivät tasakentällisin noin 12 minuutin jääajalla.

Vaikka Rangers kaatui ja turkulaisen Kakon kausi päättyi, finaaleissa nähtiin kuitenkin varsinaissuomalaista väriä. Coloradon Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen (sekä maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila ja kolmosveskari Justus Annunen)saivat lopulta nostaa Stanley Cupin käsivarsilleen, kun Tampa kaatui voitoin 4–2.

Kakko palasi pian oman kautensa päättymisen jälkeen Suomeen mutta seurasi finaaleja kuitenkin jonkin verran.

– Pelit tulee Suomessa vähän huonoon aikaan. Vähintään tulokset ja highlightit katsoin. Juhannuksena tuli ainakin valvottua ja katseltua saunomisen ohessa. Muuten en seurannut niin kauheasti, kun oli niin paljon tullut itse jo pelattua.

– Lehkosen ja Rantasen takia oli kiva seurata finaaleja.

Stanley Cup tulee viikonloppuna Suomeen, kun Coloradon suomalaisilla on omat päivänsä mestaruuspokaalin kanssa.

– Lauantaina on ainakin tarkoitus mennä Rantasen bileisiin, Kakko kertoo.

Taikauskoisen perinteen mukaan pokaaliin ei pidä koskea ennen kuin sen on voittanut.

– Näin on. Täytyy pysyä kaukana, etten vahingossakaan osu siihen.