Columbus Blue Jackets jakoi kiinnostavan videon seuran ytimestä.

NHL-seura Columbus Blue Jackets julkaisi sosiaalisen median kanavissaan kiinnostavan videon kulisseista. Video on kuvattu heinäkuun 13. päivänä keskellä kiivainta aikaa, jolloin NHL-seurat solmivat sopimuksia vapaana olevien pelaajien kanssa.

Videon alussa Columbuksen vara-GM Josh Flynn ja GM Jarmo Kekäläinen sopivat Erik Gudbransonin agentin kanssa, että kanadalaispakki tekee seuran kanssa neljän vuoden sopimuksen neljän miljoonan vuosipalkalla.

Seuraavaksi toimistoon ryntää Rick Nash, NHL:n pelaajalegenda, joka on nykyisin Blue Jacketsin pelaajakehitysjohtaja. Nashilla oli tulikuuma uutinen.

Edellisellä kaudella Calgaryssa pelannut Gudbranson oli soittanut Columbuksen pelaajakehitysvalmentajalle Derek Dorsettille, että eräs vanha pelikaveri oli lähtökuopissa Flamesista.

– Viime kauden joukkuekaveri haluaisi kovasti tulla Columbukseen. Hän sanoi, että joukkuekaveri haluaisi muuttaa lähemmäs kotiaan, koska hän on saamassa lapsen, Nash sanoi.

Vanha pelikaveri oli pelaajamarkkinoiden kuumin nimi: Johnny Gaudreau. Oli jättiyllätys koko NHL:lle, että Columbus kiinnosti Gaudreauta. Hänen oli odotettu haluavan vielä lähemmäs kotiaan New Jerseyä: New York Islandersiin, New Jersey Devilsiin tai Philadelphia Flyersiin.

Flynn soitti välittömästi Gaudreaun agentille ja alkoi naarata jättisopimusta maaliin. Koko videon ajan Kekäläinen pysyi viilipyttymäisen ilmeettömänä ja rauhallisena.

– Hän haluaa varmasti tulla, koska muuten emme edes keskustelisi tästä asiasta, Kekäläinen sanoi.

Flynn sai asiat alustavasti sovittua Gaudrean agentin kanssa. Oli aika soittaa Columbuksen viestintäjohtajalle Todd Sharrockille. Flynn ilmoitti, että toivottavasti Sharrock ei ollut vielä nauttinut cocktaileja, sillä nyt oltiin tekemässä diiliä Johnny Gaudreaun kanssa.

– Me juomme kohta cocktaileja kyllä, Kekäläinen kommentoi rauhallisesti.

Gaudrea solmi Columbuksen kanssa seitsemän vuoden ja reilun 68 miljoonan dollarin sopimuksen. Myöhemmin Blue Jackets kiinnitti myös Patrik Laineen neljäksi vuodeksi.

Voit katsoa videon alta.