Kanadassa kiistellään Jesse Puljujärven pelitaidoista – suomalaishyökkääjän peliä syynätään nyt videolta sekunti sekunnilta

Jesse Puljujärven sopimusneuvottelut ovat ajautumassa kohti välimieskäsittelyä.

Kanadalaisen jääkiekkoanalyytikko Micah Blake McCurdyn analyysi on saanut NHL-seuraajat takajaloilleen. McCurdyn tilastoanalyysin mukaan Jesse Puljujärvi ei osaa syöttää.

– Jesse Puljujärvi on ristiriitainen pelaaja, koska hän on mieletön karvaamisessa, mutta huono viimeistelemään ja syöttämään kiekkoa. Hänen näkemyksensä kiekon kanssa on niin paljon heikompi kuin ilman sitä, McCurdy lataa.

McCurdy selittää, että heikkous näkyy paikoissa, jossa kiekko syötetään maalintekopaikkaan. McCurdyn mukaan Puljujärvi kuuluu pelaajiin jotka ”syöttävät jalkoihin tai taakse”, jolloin laukaus lähtee hitaammin tai huonommasta asennosta.

Nyt analyytikon havaintoon on tarttunut Edmonton Journalin toimittaja Kurt Leavins. Leavins on Edmonton Oilersin sisäpiiritoimittaja.

– Ensimmäinen reaktioni oli, että Puljujärvi on heikko syöttämään. Liian usein näimme pudotuspeleissä, kun hän räiski hyökkäysalueella kiekkoa ilman suuntaa, mikä johti menetykseen. Entä kuinka usein näimme hänen vapauttavan Connor McDavidin tai Leon Draisaitlin A-luokan maalipaikkaan? Liian harvoin.

Artikkelissa Leavins pui videomateriaalin perusteella tekemiään havaintoja. Leavinsin mukaan Puljujärvi onkin McDavidin ja Draisaitlin jälkeen Oilersin paras syöttämään kiekkoa maalipaikkaan.

– Kun puhutaan epäitsekkäistä, tarkoista ja vaarallisista syötöistä A-sektoriin, niin Puljujärvi oli viime kaudella aika hiton hyvä, ainakin videoanalyysimme perusteella, Leavins kirjoittaa.

Leavins tarkentaa artikkelissaan, että ensivaikutelma Puljujärven heikosta syöttötaidosta johtuu hänen heikoista otteistaan pudotuspeleissä. Leavinsin mukaan Puljujärvi kadotti keväällä itseluottamuksensa ja yritti luoda maalipaikkoja liian nopeasti ja liian riskialttiilla tai vaikeilla syötöillä.

– En hyväksy Puljujärven olevan kehno pelaaja, joka epäonnistuu syöttöpelissä, eikä pysty pelaamaan hyvien pelaajien kanssa. En vain osta sitä ajatusta tekemämme tarkan ja huolellisen videoanalyysin jälkeen. Se koski kaikkia Oilersin pelaajia.

Toisessa artikkelissa Leavins nostaa Puljujärven tilanteen ratkaisemisen Oilersin GM Kevin Hollandin lähiviikkojen tärkeimmäksi tehtäväksi.

Puljujärvi on rajoitettu vapaa agentti. Mikäli pelaaja ja seura eivät pääse sopimukseen, neuvotellaan sopimus välimieskäsittelyssä, jonka päivämäärä on tulevana perjantaina. Leavins tyrmää Puljujärveä koskevat siirtohuhut.

– Jos Puljujärven leiri haluaisi hänelle siirron, sopimusneuvotteluiden ei ikinä annettaisi edetä välimieskäsittelyyn. Välimieskäsittely suosii yleensä pelaajaa ja eritoten sellaisia, jotka pelaavat eliittitason ketjukavereiden kanssa.

Puljujärvi pelasi viime kaudella paljon NHL:n parhaana pelaajana pidetyn Connor McDavidin kanssa. Leavins arvelee Toronton Pierre Engvallin tekemän yksivuotisen ja 2,25 miljoonan dollarin sopimuksen olevan mittari Puljujärven sopimukselle.

Puljujärvi teki viime kaudella tehot 14+22. Engvall teki tehot 15+20.

– Odotan Jesse Puljujärven saavan yli 3 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen. Jos Edmonton ajattelisi Puljujärven olevan kahden ensimmäisen ketjun hyökkääjä, niin tällainen sopimus olisi jo tehty. Tässä tullaan risteyskohtaan: Puljujärven leiri uskoo hänen olevan niin hyvä, Edmonton ei. Täysi umpikuja, Leavins kirjoittaa.

Leavins myös lisää, että moni NHL-joukkue on jo lähellä palkkakattoa. Siten mitä korkeampaa palkkaa Puljujärvelle maksetaan, sitä vaikeampi häntä on liikuttaa pelaajakaupassa myöhemmin.