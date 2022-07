NHL:n supertähti saa ison läjän rahaa ja Aleksander Barkovin joukkuekaveriksi – veli tiivisti tunnelmat yhdellä emojilla

Matthew Tkachuk tienaa Floridassa 9,5 miljoonaa dollaria vuodessa.

NHL:ssä nähtiin perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa todellinen jättikauppa, kun Florida Panthers ja Calgary Flames vaihtoivat tähtilaiturinsa keskenään.

Florida sai vaihtokaupassa Matthew Tkachukin ja neljännen kierroksen ehdollisen varausvuoron. Calgaryyn matkaa Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar, Cole Schwindt sekä vuoden 2025 ehdollinen ykköskierroksen varausvuoro.

Tkachuk teki samalla Floridan kanssa kahdeksan vuoden ja 76 miljoonan dollarin eli noin 74,4 miljoonan euron arvoisen sopimuksen.

Jättikauppa ja -sopimus poikivat odotetun runsaasti reaktioita Pohjois-Amerikan medioissa ja eri somekanavilla. Esimerkiksi Matthew’n veli Brady Tkachuk – joka pelaa ammatikseen Ottawa Senatorsissa – tiivisti oleellisen kaupasta varsin napakasti Twitteristä.

Hän julkaisi twiitin, jossa oli vain kuva runsauttaan pullistelevasta rahamassista.

Paljon on spekuloitu myös sillä, kumpi joukkue oli kaupan voittaja. Arvostetun The Athleticin mukaan sellainen on ainakin Calgary, ehkä molemmat. Flames sai lypsettyä odotettua kovemman hinnan supertähdestään, jonka sopimus oli loppumassa ja josta tiedettiin, ettei hän aio tehdä jatkopaperia Calgaryyn.

Calgary pysyy nyt kilpailukykyisenä, vaikka menetti lyhyen ajan sisään molemmat supertähtensä Tkachukin ja Johnny Gaudreaun.

Toisaalta sama sivusto arvioi, että kaupan paras pelaaja on Tkachuk ja korostaa, että 9,5 miljoonan dollarin vuosipalkka on miehestä jopa edullinen hinta. Tkachuk tuo joukkueeseen myös kaivattua rouheutta, jota pudotuspeleissä menestyminen vaatii.

Toisaalta Floridan maksama hinta on raju, sillä Huberdeau takoi viime kaudella hurjat 115 tehopistettä ja oli ehdolla sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Lisäksi mukaan lähti ykkösparin tehopakki Weegar.

Yksi vaikuttava tekijä Floridan kauppahalukkuuteen oli varmasti se, että kummastakin Calgaryyn liikkuneesta tähtipelaajasta on vuoden päästä tulossa rajoittamattomia vapaita agentteja. Floridassa laskettiin, että varmat kahdeksan vuotta Tkachukia on parempi vaihtoehto kuin Huberdeaun, Weegarin tai molempien menettäminen vuoden päästä ilmaiseksi.

Suomalaisittain kaupan luoma asetelma on kutkuttava. Härmässä päästään seuraamaan, miten Aleksander Barkovin ja viime kaudella 104 pistettä takoneen huippumonipuolisen Tkachukin yhteistyö toimii.

Laiturista maksettu hinta kertoo, että Floridassa odotukset ovat varsin korkealla.