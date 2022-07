Suomalaispelaajan miljoonadiili kerää kritiikkiä Pohjois-Amerikassa – ”Olisin käyttänyt rahat muuhun”

Kasperi Kapanen tienaa kahdesta seuraavasta kaudesta yhteensä 6,4 miljoonaa dollaria.

Kasperi Kapasen NHL-pelit jatkuvat Pittsburgh Penguinsin riveissä. Lauantaina 26 vuotta täyttävä Kapanen siirtyi pingviinipaitaan Toronto Maple Leafsista elokuussa kaksi vuotta sitten. Torontoa Kapanen edusti viiden kauden ajan 2015–20.

Daily Faceoff-sivuston ja useiden muiden lähteiden mukaan Kapasen kaksivuotinen sopimus on arvoltaan 3,2 miljoonaa dollaria (3,1 miljoonaa euroa) kaudessa. Kapasen ja Penguinsin välinen tilanne oli menossa välimieskäsittelyyn tämän kuun 30. päivä, mutta sopimukseen päästiin ennen käsittelyä.

Kapasen kausikohtainen palkka säilyy ennallaan.

Sopimuksen myötä Penguins on ylittänyt palkkakaton 1,3 miljoonalla dollarilla, joten sen on tehtävä peliliikkeitä pelaajarintamalla. Kapasen sopimussumma on herättänyt myös jonkin verran kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa The Athleticin Penguinsin beat writer Josh Yohe hämmästeli kokonaisarvoltaan 6,4 miljoonan dollarin paperia.

– 6,4 miljoonan dollarin antaminen Kapaselle on yllättävää, kun ottaa huomioon vaisun viime kauden. Olisin käyttänyt rahat muuhun. Erikoinen liike, Yohe kirjoitti Twitterissä.

Kapasen ensimmäinen kausi Pittsburghissa oli tehokas, kun hän saalisti 40 ottelussa tehot 11+19=30 ja oli joukkueensa kuudenneksi tehokkain pelaaja. Toissa kauden runkosarjassa pelattiin koronarajoitusten vuoksi vain 56 ottelua.

Viime kaudella Kapanen pelasi 79 ottelua ja sai kasaan saldon 11+21=32. Se oli hänen heikoin noteerauksensa neljään vuoteen. Koko urallaan Kapanen on pelannut 321 NHL-ottelua pistein 63+89=152.