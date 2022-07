Kommentti: Tässä on NHL:n kesän suurin häviäjä – jo toinen supertähti antoi tylyn viestin

Calgary Flames oli yksi viime kauden ilmiöistä NHL:ssä. Nyt se on kesän isoin häviäjä, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Kaikki meni.

Siinä lienevät aika monen calgaryläisen kiekkojännärin tunnelmat tällä hetkellä.

Ensin Flames menetti tähtihyökkääjänsä Johnny Gaudreaun, joka lähti rajoittamattomana vapaana agenttina Columbukseen.

Nyt lähtökuopissa on Matthew Tkachuk. The Athletic kertoi keskiviikkona, että 24-vuotias Tkachuk on ilmoittanut Flamesin seurajohdolle, ettei hän aio tehdä (pitkää) jatkosopimusta Calgaryyn.

Flames vei Tkachukin aiemmin välimieskäsittelyyn. Sieltä tulee vähintään yhdeksän miljoonan dollarin arvoinen sopimus. Pituuden, yksi tai kaksi vuotta, saa valita Tkachuk, joten vuoden päästä hän voisi kävellä pois rajoittamattomana vapaana agenttina.

Näin on oletettavaa, kuten pohjoisamerikkalaiset lehtitiedot kertovat, että Tkachuk kaupataan hyvin pian muualle. Mediatiedot kertovat Tkachukin haluavan ex-joukkuekaverinsa tapaan kotimaahansa Yhdysvaltoihin.

Hänestä Calgary saa sentään, toisin kuin Gaudreausta, kauppatavaraa vaihdossa. Tkachukin tasoisen A-luokan huippupelaajan vaihtoarvo on korkealla, mutta erilaisissa olosuhteissa hänestä saisi vielä kovemman hinnan.

Karu paikka Flamesille, joka poimi Gaudreaun vasta varaustilaisuuden 4. kierroksella 2011. Tkachuk varattiin kuudentena pelaajana, kolmen suomalaisen jälkeen, 2016. Tkachuk ja Gaudreau ovat olleet varausikäluokkansa toiseksi tehokkaimmat pelaajat NHL-kaukaloissa.

Johnny Gaudreau ja Matthew Tkachuk ovat olleet Calgary Flamesin kärkiyksilöt.

Flames oli yksi viime kauden ilmiöistä. Vanha legenda, penkin taakse kesken edelliskauden palannut Darryl Sutter, piiskasi joukkonsa divisioonavoittoon.

Rouhea ja kurinalainen joukkue oli yksi liigan parhaiten puolustaneista ryhmistä. Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella tuli vasta toinen ottelusarjan voitto sitten finaalikesän 2004.

Kärkiyksilöiden merkitys oli Flamesille valtava. Gaudreau oli koko liigan pistepörssin kakkonen 115 pinnallaan, 104 pistettä tehnyt Tkachuk kahdeksas. Tasakentällisin Gaudreau oli liigan ylivoimaisesti tehokkain (90) ja Tkachuk viidenneksi paras (75).

Calgaryn lisäksi vain paikalliskilpailija Edmontonilla oli kaksi pelaajaa, jotka takoivat yli sadan pisteen kauden.

He, Connor McDavid ja pahasti vaivaisena pelannut Leon Draisaitl, olivat pudotuspeleissä Calgaryn kärkipelaajia parempia ja johtivat Edmontonin 4–1-voittoon toisella kierroksella.

Toisin kuin ehkä aiempina vuosina, nyt ei kuitenkaan voinut sanoa, että Gaudreau tai vakituista pääroolia Battle of Albertassa esittänyt Tkachuk olisivat varsinaisesti sulaneet pudotuspeleissä.

Ennen muuta Flamesilla pettivät yllättäen puolustus ja maalivahti Jacob Markström, joka ei meinannut Oilersia vastaan saada mitään kiinni.

Pudotuspelien musta hevonen upposi kipeällä tavalla, mutta se oli pientä verrattuna kesän tapahtumiin.

Elias Lindholm menetti ketjukavereistaan jo Johnny Gaudreaun. Matthew Tkachuk on lähtökuopissa.

Palataan vielä lukuihin.

Plusmiinustilasto on monesti jääkiekon valheellisimpia, mutta Gaudreaun +64, superketjun sentterin Elias Lindholmin +61 ja Tkachukin +57 ovat täysin poikkeuksellista tavaraa. He olivat koko liigan ylivoimainen kärkikolmikko. Entisen ykkössentterin Sean Monahanin tilastokirjat jäivät muuten pakkasen puolelle 15:llä.

GM Brad Trelivingillä riittää nyt pähkäiltävää. Flames on jo kesän häviäjä, mutta miten se kestää tyrmäysiskun? Se nähdään Tkachukin kohtalon ratkettua.