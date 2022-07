Uusi skandaali – NHL-seuran ökyrikkaan omistajan väitetään maksaneen 17-vuotiaalle ”seksuaalisista palveluista”

Daryl Katz on kohun keskellä.

NHL-seura Edmonton Oilersin miljardööriomistaja Daryl Katz on osallinen tuoreessa siviilikanteessa Kanadassa. Katzin, 61, väitetään maksaneen nuorelle balettitanssijalle 75 000 dollaria ”seksuaalisista palveluksista”.

Katzin asianajaja Robert Klieger kiistää CBC:lle, että Katzin ja balettitanssija Sage Humphriesin välillä olisi ollut mitään seksuaalista. Klieger kuitenkin vahvistaa Katzin ja Humphriesin tavanneen kahteen kertaan keväällä 2016, kun Humphries pyrki elokuva-alalle. Katz on elokuvayhtiö Silver Picturesin taustalla.

Tapahtumien aikaan vuonna 2016 Katz oli 53-vuotias ja Humphries 17.

Kanne on kolmannen osapuolen tekemä. Kanteeseen on liitetty todisteita tekstiviestikeskustelusta, joiden väitetään käydyn Katzin ja Humphriesin välillä. Katzin nimellä mainitun yhteystiedon suuntanumero on yhdistettävissä Edmontonin alueeseen.

– Jos tyyppini lähettävät sinulle rahaa, niin tuhlaatko sen vai pidätkö sen itselläsi? Pysyyhän tämä meidän välisenä? Vaikka olet ikäistäsi viisaampi, niin ikäeromme huomioiden tämä nähtäisiin väärällä tavalla, Katzin väitetään tekstanneen Humphriesille.

Humphriesin myönteisen vastauksen jälkeen Katzin väitetään viestittäneen, että hänen alaisensa lähettää Humphriesille 50 000 dollaria.

Katzin asianajaja Kliegerin mukaan tekstiviestien aitoutta ei voida todistaa. Hän kuitenkin vahvistaa Katzin lähettäneen Humphriesille mainitun 75 000 dollarin summan ”bisnesasioina”. Bisnekset liittyivät elokuviin.

– Lopulta projekti päätettiin kuopata. Hankkeen aikana varoja siirrettiin siltä varalta, että hankkeen jatkuminen voitiin turvata. Se 75 000 dollaria on tässä nyt ongelma, Klieger sanoi.

Seksiskandaalin taustalla on kanne, jonka seitsemän ballerinaa nostivat 2021 tanssinopettaja Mitchell Taylor Buttonia ja tämän vaimoa Dusty Buttonia vastaan. Bostonin baletin johdossa ollutta Mitchell Buttonia syytetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Humphries on kanteessa keskeisessä roolissa. Button jätti aiemmin tänä vuonna vaimonsa kanssa vastakanteen, jossa myönsivät osallisuutensa suhteeseen Humhriesin kanssa.

Tapahtumien aikaan Humphries oli 18 ja Buttonit viittaavat vastakanteessa Humphriesin olleen alaikäisenä aiemmassa seksisuhteissa vanhempiin miehiin, kuten Katziin. Buttonit sysäävät vastuun teoista näille miehille.

Vastakanteessa esitetään julmia ja perustelemattomia väitteitä Humphriesista ja tämän perheestä.

– Humphries oli miljardöörin lapsiprostituoitu. Hänen äitinsä auttoi Katzin rahojen pesemisessä, vastakanteessa väitetään.

Miljardööri Katz ei ole ensimmäistä kertaa seksiskandaalin keskellä. 2017 ammattiuhkapelaaja R.J. Cipriani nosti kunnianloukkauskanteen Katzin omistamaa yhtiötä vastaan.

Ciprianin mukaan Katz oli ehdottanut Ciprianin mallina ja näyttelijänä työskentelevälle vaimolle 20 000 dollaria seksistä. Cipriani oli mallina kuvauskeikalla Havaijilla.

Tuolloin Katzin asianajaja kiisti syytökset valheellisina ja perättöminä.

Katz on omistanut Edmonton Oilersin vuodesta 2008.