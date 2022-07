Suomalaiset NHL-lupaukset hämmästyivät Pohjois-Amerikassa, kun Jessica Campbell, 30, avasi suunsa – ”Mitä se sanoo?”

Seattle Krakenin NHL-leirillä nähtiin viisi suomalaisnuorta.

Viisi suomalaista NHL-lupausta pääsi viime viikolla kiinnostavaan oppiin. Seattle Kraken järjesti nuorten pelaajien kehitysleirin, joka kesti muutaman päivän. Leirillä harjoituksia veti esimerkiksi kanadalainen Jessica Campbell.

Campbell, 30, on ensi vuonna farmiliiga AHL:ssä pelaavan Coachella Valley Firebirdsin apuvalmentaja. Hän on kaikkien aikojen ensimmäinen naisvalmentaja AHL:ssä. Firebirds puolestaan on uusimman NHL-organisaation Krakenin ensi kaudella aloittava farmijoukkue.

Kraken on suomalaisittain kiinnostava seura. Vasta yhden NHL-kauden pelannut joukkue on osallistunut historiassaan kahteen varaustilaisuuteen ja haalinut itselleen noin 20 lupausta, NHL-kielellä prospektia.

Viisi heistä on suomalaisia – siis noin joka neljäs. Puolustajat Ville Ottavainen ja Peetro Seppälä, hyökkääjät Jani Nyman ja Ville Petman sekä maalivahti Niklas Kokko osallistuivat kehitysleirille Seattlessa.

JYP-pakki Ottavainen, 19, kertoo, että Campbell pääsi yllättämään harjoituksissa suomalaisviisikon.

– Hänellä oli tiettyjä suomalaisia lausahduksia, kuten ”ytimessä” ja ”sisu”, joita hän heitteli väliin, Ottavainen sanoo.

– Vähän piti aluksi ensin kuunnella, kun hän sitä ydintä hoki, että mitä se sanoo. Mutta kun sain kiinni, mistä oli puhe, niin se oli hauskaa.

Jäljet johtavat sylttytehtaalle. Ennen Firebirdsiä Campbell toimi Saksan miesten maajoukkueen apuvalmentajana. Saksan päävalmentaja on suomalainen Toni Söderholm.

Kanadalaisvalmentaja teki vaikutuksen suomalaisiin.

– Hän on todella hyvä koutsi, joka osaa antaa vinkkejä pienissä yksityiskohdissa ja kiinnittää niihin paljon huomiota, Ottavainen sanoo.

– Jäi todella hyvä maku. Campbell osasi selitä tosi hyvin, mitä hän halusi harjoituksissa nähdä, lisää Nyman.

Nymanin elämä heitti lyhyessä ajassa häränpyllyä. Hänet varattiin yhdessä Kokon kanssa toisella kierroksella heinäkuussa.

Ottavainen varattiin edellisenä kesänä. Seppälä ja Petman tekivät sopimukset keväällä varaamattomina pelaajina.

Nyman saattoi olla sangen varma, että hänet varataan NHL:ään. Seurasta ei kuitenkaan ollut tietoa. Numerolla 49 hän kuuli oman nimensä.

– Helvetin iloinen olin. Pidimme perheen kanssa pikku juhlallisuudet. Soittelin Seattlen kanssa puhelut. Oli hetki hiljaista. Illalla sanottiin, että sähköpostissa on aikataulut. Lennot lähtevät seuraavana päivänä kello 12.25, Nyman kertoo.

Pam. Pirkanmaalta Yhdysvaltojen länsirannikolle hetken varoitusajalla. Miltä se tuntui 17-vuotiaasta?

– Oli vähän jännää lähteä maailmalle, kun joutui yksin matkustamaan Dallasin kautta Seattleen, Nyman kertoo.

Jani Nyman pelasi viime kaudella KooVeessä Mestistä. Hän oli joukkueen pisteykkönen tehoin 18+17=35. Pelejä kertyi 34.

Krakenin organisaatio on rakennettu täysin nollista. Seattleen on tehty upouusi Climate Pledge -areena ja Kraken Community Iceplex -harjoituskeskus. Amerikan malliin kustannuksissa ei ole säästelty. Organisaation uusia suomalaislupauksia odotti perillä melkoinen näky.

– Se oli ihan uskomatonta. En ole ikinä päässyt näkemään ja kokemaan tuollaista Harjoituskeskus oli ihan huipputasoa. Siellä oli kaikkea, mitä tarvitsee, ja vähän päälle. Pari ekaa päivää meni fiilistellessä, sanoo Kokko.

Climate Pledge -areenaan mahtuu yli 17 000 katsojaa.

Kraken varasi 18-vuotiaan Kärppien maalivahdin monien yllätykseksi jo toisella kierroksella hetkeä Nymanin jälkeen. Se kertoo Seattlen uskosta nuoren miehen taitoihin. Otteet leirillä vakuuttivat Krakenia seuraavan radiotiimin. Nuorelle miehellä sorvattiin podcastissa jo lempinimi Hot Kokko. Se kuulostaa englanniksi kuumalta kaakaolta.

– Minulle jäi Seattlen tiloista tunne, että sinne haluan itsekin päästä pelaamaan, Kokko kertoo.

Myös Ottavainen oli vakuuttunut.

– Kun menimme aamulla harjoituskeskukseen, kokit tekivät meille aamupalaa. Ei tarvinnut kuin saapua paikalle, niin kaikki oli valmiina, 196-senttinen pakki sanoo.

Niklas Kokko on pelannut Pikkuleijonissa.

Ruoka ja ravinto oli leirillä keskeisessä osassa. Krakenin GM Ron Francis kuuluu tekevän tiivistä yhteyttä seuran kokkien kanssa, jotta pelaajille tarjottavissa aterioissa ovat ravintoarvot kohdallaan.

NHL-lupauksille järjestettiin ravinnosta luento. Eikä ruokapuoli jäänyt puheen tasolle. Nuorille kiekkoilijoille näytettiin kädestä pitäen, miten kotikeittiössä voi valmistaa aamiaismunakkaan.

– Se oli itsellä hanskassa jo, sanoo Ottavainen myhäillen.

– Kyä se munakas pysyi mulla lapasessa, kertoi myös Nyman hämäläisen letkeästi.

Kehitysleirin isoimmat tähdet olivat Krakenin ensimmäiset kärkivaraukset. Viime kesänä Seattle varasi kakkosnumerolla yhdysvaltalaisen Matty Beniersin. Sentteri takoi kauden lopussa 10 NHL-otteluun yhdeksän pistettä.

Tänä vuonna Seattle nappasi suuren kohun saattelemana kanadalaisen junioritähden Shane Wrightin neljännellä vuorolla. Keskushyökkääjää oli vuosia pidetty todennäköisenä ykkösvarauksena.

Kaksikko teki suomalaisiin vaikutuksen.

– Beniers oli varmaankin taitavin pelaaja, jonka olen ikinä nähnyt, Ottavainen kertoo.

– Wright oli tosi mukava jään ulkopuolella ja jäällä ihan yhtä hyvä kuin odotinkin, Nyman sanoo.

Vaan miten meni keittiössä? Saivatko Beniers ja Wright munakkaan paistettua?

– Just ja just, Ottavainen sanoo naurahtaen.

Lue lisää: NHL:n suurlupaus koki uransa isoimman pettymyksen – karvaalla hetkellä puhelin soi ja toisesta päästä kuului odottamaton ääni

Kokko, Nyman ja todennäköisesti myös Ottavainen pelaavat ensi kaudella vielä Suomessa. Krakenin tulevan harjoitusleirin jälkeen selviää, työskentelevätkö Petman ja Seppälä Campbellin kanssa ensi kaudella AHL:ssä Coachella Valleyssa.

Krakenin NHL-joukkueessa pelaa suomalaisista jo Joonas Donskoi, 30.

Shane Wright ja GM Ron Francis kättelivät NHL:n varaustilaisuudessa Montrealissa heinäkuun 7. päivä.

Entisellä SM-liigan maalivahdilla Sasu Hovilla on iso merkitys sen takana, että Seattle Kraken on haalinut seuransa rakennusvaiheessa viisi nuorta suomalaista riveihinsä. Hovi, 39, on NHL-joukkueen kykyjenetsijä.

– Suomesta on sattunut löytymään ne pelaajat, jotka on haluttu, Hovi sanoo.

Krakenin prospektikatraaseen kuuluu käytännössä vain pohjoisamerikkalaisia ja suomalaisia pelaajia.

– Se kertoo siitä, että Suomen jääkiekko on hyvällä tasolla. Myös oma työni on onnistunut. Meidän pitää tietää kaikki pelaajista, joiden kanssa teemme sopimuksen. Meidän pitää voida luottaa valintaamme. Minun työtäni tarvitaan päätöksen taustalle, Hovi kertoo.

Kaikki NHL-seurat järjestävät lupauksilleen kehitysleirin kesän aikana. Hovi selittää, että leirien tarkoituksena on esitellä tulossa olevaa pelaajamateriaalia NHL-valmentajille ja joukkueen GM:lle. Näin he voivat tulevaisuudessa suunnata pelaajahankintaa sen mukaan, mitä omista riveistä on jo nousemassa.

– Samalla saamme tietoa, millaisia kehitystarpeita pelaajilla on. Kaikki leirillä olevat pelaajat tarvitsevat kehitystä ja sopimusten myötä työ on siirtynyt meidän vastuullemme. Meidän pitää huolehtia, että he kehittyvät maksimaalisesti, Hovi sanoo.