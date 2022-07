Kommentti: Jarmo Kekäläinen näytti epäilijöille – mitähän 76 miljoonan NHL-tähti ajattelee nyt?

NHL:n kohukaappauksen tehneen Jarmo Kekäläisen sanoissa on voimaa, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Kun esimerkiksi Artemi Panarin, Seth Jones ja Pierre-Luc Dubois eivät omista syistään halunneet pysyä Columbuksessa, GM Jarmo Kekäläisen manageroima Blue Jackets on saanut mainetta seurana, jota pelaajat eivät halua edustaa.

Niinpä harva odotti Johnny Gaudreaun päätyvän Columbukseen, kun vapaiden agenttien markkinat avautuivat keskiviikkona.

Toisin kävi.

Kekäläisen sanoissa on voimaa:

– Pääsemme nähdäkseni viimein eroon hevonpaskasta, jonka mukaan tämä on jotenkin huono paikka, huono kaupunki tai muuta vastaavaa. Se ei ole koskaan ollut totta, Kekäläinen näpäytti The Athleticille.

Ohiolla ja Columbuksella ei ole maine maailman valovoimaisimpana paikkana. Se ei ole myöskään kiekkomaailman keskipiste, mutta Johnny Hockey viihdyttää paikallista yleisöä nyt 7-vuotisella sopimuksella.

Yksi liigan parhaista pelintekijöistä halusi nimenomaan Blue Jacketsiin. Se on parasta mahdollista pr:ää Columbukselle.

Sopimuskaan ei ole mottipäinen: keskimäärin 9,75 miljoonaa per kausi eli yhteensä 68,25 miljoonaa dollaria (saman verran euroissa).

Muitakin ottajia oli. Mediatietojen mukaan Calgary tarjosi Gaudreaulle 8-vuotista ja yli 80 miljoonan dollarin jatkosopimusta.

TSN:n Pierre LeBrun raportoi, että New Jersey Devilsin tarjous oli 7-vuotinen ja sekin yli yhdeksän miljoonaa per kausi. New Jerseyn osavaltiossa syntyneen Gaudreaun odotettiin päätyvän juuri Devilsiin, New York Islandersiin tai Philadelphia Flyersiin, joka ei kuitenkaan GM Chuck Fletcherin mukaan ollut mukana kisassa.

Verotus Columbuksessa on hieman kevyempää kuin Calgaryssa, New Jerseyssä tai New Yorkissa, mutta tuskin se tätä siirtoa ratkaisi. Eivät erot niin suuria ole.

Gaudreau pelasi viimeiset pelinsä Calgaryssa pudotuspelien 2. kierroksella Edmontonia vastaan. Tässä hän taistelee Connor McDavidin kanssa.

Viime kaudella 115 (40+75) pistettä runkosarjassa takonut Gaudreau on kovin kaappaus, jonka Kekäläinen on onnistunut tekemään vapailta markkinoilta ja hieno sulka hattuun hänelle.

Supertähden siirto kasvattaa Blue Jacketsin vetovoimaa kiekkoyleisön silmissä, mutta jo ennestään Columbuksessa on ollut kypsymässä kiinnostava keitos. Sentteriosasto on ollut viime vuosina ryhmän murheenkryyni, mutta viime kaudella debytoineilla Kent Johnsonilla ja Cole Sillingerillä on valtava potentiaali.

Patrik Laine ei ole päässyt vielä sopuun jatkostaan Columbuksessa. Kekäläisen täytyy vielä tehdä peliliikkeitä saadakseen Laineen sopimuksen mahtumaan joukkueen palkkakattoon, mutta ajatus Gaudreausta jakamassa kiekkoa Laineelle on herkullinen.

Siihen ei välttämättä tarvita väliin klassista pelintekijäsentteriä. Boone Jenner voi olla hyvä vaihtoehto.

Gaudreau olisi myös nimekkäin pelaaja, jonka kanssa Laine on päässyt NHL:ssä pelaamaan.

Ketjukavereinaan hänellä on ollut tähtiä kuten Blake Wheeler, Mark Scheifele ja Jakub Voracek, mutta kukaan heistä ei ole ollut yli sadan pisteen pelaaja.

Suomalaisyleisö voi hieroa käsiään entistäkin innokkaammin odotellessaan syksyn NHL-otteluita Tampereella.

Käsiään voi hieroa myös odotellessa etenkin itäisen konferenssin taistelua pudotuspelipaikoista.

Detroit Red Wingsin ja Ottawa Senatorsin uudelleenrakennusprojektit ovat siirtyneet uuteen vaiheeseen.

Detroit pelasi pudotuspeleissä ennätykselliset 25 kertaa putkeen 1991–2016, mutta syöksyi sitten liigan pohjamutiin.

Steve Yzerman on Detroitin GM.

Seurassa pelaajana peräti 18 pudotuspelit pelannut ja kolme Stanley Cupia kapteenina voittanut Steve Yzerman palasi Red Wingsiin GM:nä 2019 luotuaan ensin pohjat Tampa Bayn dynastialle.

Tänä kesänä Yzerman on alkanut runtata kaasupoljinta. Ville Husso ja Olli Määttä pääsevät joukkueeseen, joka pyrkii tosissaan pudotuspeleihin.

Ottawa oli Detroitin tapaan jo etukäteen kiinnostava ”tulevaisuuden joukkue”. Myös se on tehnyt kovia liikkeitä kesän aikana. Keskiviikon kovin hankinta oli Claude Giroux, joka pystyy yhä tekemään tulosta, vaikkei enää olekaan sama pelaaja kuin aikanaan Philadelphiassa.

Jo aiemmin Senators teki ison kauppauksen, kun se sai 41 maalia viime kaudella Chicagossa paukuttaneen Alex DeBrincatin vastineeksi kolmesta varausvuorosta.

Blackhawksin päätös luopua DeBrincatista yllätti monet, mutta alleviivaa Chicagon kesän tarkoitusperiä. Se haluaa olla mahdollisimman huono eikä todellakaan pudotuspeleihin.

Tähtäimessä on ensi kesän ykkösvarausvuoro ja Connor Bedard.

Mitähän mahtaa ajatella Columbuksesta pois halunnut Seth Jones? 76 miljoonan dollarin mies kyntää tulevat vuodet Chicagossa NHL:n pohjamutia sopimuksella, joka umpeutuu kesällä 2030.