Suomalaishyökkääjä kaupattiin NHL:ssä

Erik Haula vaihtaa osoitetta.

Suomalainen NHL-hyökkääjä Erik Haula, 31, kaupattiin NHL:ssä.

Porilaistaustainen Haula siirtyy Boston Bruinsista New Jersey Devilsiin, joka vastikään purki toisen suomalaishyökkääjän, Janne Kuokkasen sopimuksen.

Devils kauppasi Bruinsiin vaihdossa Haulaan tsekkihyökkääjä Pavel Zachan, 25. Sekä Haula että Zacha ovat tottuneet pelaamaan sekä keskus- että laitahyökkääjän pelipaikalla.

Haulan sopimus kattaa tulevan kauden ja rasittaa Devilsin palkkakattoa 2,375 miljoonan euron verran.

Zacha puolestaan on rajoitettu vapaa agentti.

Haula iski viime kaudella 78 ottelussa kiitettävät 44 tehopistettä.

Tuleva kausi on Haulan kymmenes kausi NHL:ssä. Vikkeläjalkainen suomalaishyökkääjä on vaihdellut seuroja useaan otteeseen NHL:ssä. New Jersey on Haulan seitsemäs NHL-seura.