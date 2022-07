Nämä suomalaiset ovat vielä ilman NHL-sopimusta – huima nimilista!

NHL:n siirtohulina jatkuu keskiviikkoiltana.

NHL:n siirtomarkkinat käyvät kuumana. IS listasi ajankohtaiset suomalaispelaajat, jotka ovat tehneet, olleet tekemättä tai ovat pian tekemässä uuden sopimuksen.

Kesän toistaiseksi isoimman suomalaissopimuksen on tehnyt Ville Husso Detroitiin.

Patrik Laine

Columbus Blue Jackets säilytti pisteen per peli viime kaudella tehneen Laineen oikeudet qualifying offerilla eli minimitarjouksella. Sellaisen Laine allekirjoitti vuosi sitten (7,5 miljoonaa dollaria). Osapuolet keskustelevat nyt pidemmästä jatkosopimuksesta.

Lue lisää: Mikä on Patrik Laineen tilanne? Jarmo Kekäläinen kommentoi kuumaa puheenaihetta

Jesse Puljujärvi

Edmonton Oilers puolestaan säilytti Puljujärven oikeudet minimitarjouksella. Mediatiedot ovat kuitenkin viime viikkoina kertoneet, että Oilers on kaupitellut uransa parhaat NHL-pisteet (14+22=36) tehnyttä laituria toisiin NHL-seuroihin.

Artturi Lehkonen

Myös Stanley Cupin ratkaisseen Lehkosen sopimus päättyi, ja hänestä tuli rajoitettu vapaa agentti. Colorado ei ole tiedottanut qualifying offereistaan, mutta on oletettavaa, että sellainen tehtiin myös Lehkoselle, joka varmasti halutaan pitää Denverissä.

Artturi Lehkonen (numero 62) oli tärkeä palanen Coloradon mestarijoukkueessa.

Kaapo Kakko

New York Rangersin kolmen vuoden takainen kärkivaraus (tilaisuuden 2. pelaaja) on nyt pelannut tulokassopimuksensa läpi. Rangers piti pelaajaoikeutensa minimitarjouksella. Turkulainen on välillä ollut joidenkin kauppahuhujen kohteena.

Kakko teki konferenssifinalistin riveissä 18 (7+11) pinnaa 43 runkosarjaottelussa ja viisi (2+3) pistettä 19 pudotuspelikamppailussa. Kauden viimeisen pelin hän joutui yllättäen istumaan katsomossa.

Ville Husso

St. Louis Blues kauppasi 27-vuotiaan helsinkiläisen pelaajaoikeudet Detroit Red Wingsiin.

Husso siirtyy Detroitin maalille kolmen vuoden sopimuksella, joka takaa hänelle keskimäärin 4,75 miljoonan dollarin kausiansiot.

Ville Husso siirtyi Detroitiin.

Kasperi Kapanen

Myös Kapasen seura Pittsburgh Penguins säilytti oikeutensa minimitarjouksella. Penguins sai pidettyä Kapasen oikeudet vaivaisen 840 000 taalan tarjouksella, sillä hänen aiemman 1-vuotisen diilin 2,34 miljoonan dollarin arvosta yli 1,5 miljoonaa maksettiin allekirjoitusbonuksena.

Olli Määttä

Talvella 2016 Pittsburghin kanssa tehty kuusivuotinen, 24,5 miljoonan dollarin arvoinen paperi umpeutuu nyt. Chicagossa ja viimeksi Los Angelesissa Penguinsin jälkeen kiekkoillut puolustaja on ensi kertaa rajoittamaton vapaa agentti.

Markus Nutivaara

28-vuotias pakki pystyi pelaamaan viime kaudella vain yhden ottelun Floridassa. Nelivuotinen ja 10,8 miljoonan dollarin sopimus umpeutui. Myös Nutivaara on nyt ensi kertaa urallaan rajoittamaton vapaa agentti.

Urho Vaakanainen

Puolustaja on rajoitettu vapaa agentti, sai Anaheim Ducksilta qualifying offerin. Bostonista keväällä Hampus Lindholmiin kaupattu yleispuolustaja neuvottelee nyt toista NHL-diiliään. Pelasi viime kaudella Bostonissa 15 (0+4) ja Anaheimissa 14 (0+2) NHL-peliä.

Janne Kuokkanen

New Jersey Devils osti Kuokkasen sopimuksen ulos. Kuokkanen on näin vapaa agentti ja vapaa neuvottelemaan itselleen sopimuksen uudesta NHL-seurasta.

Viime kaudella 17 (6+11) pistettä 57 otteluun tehneen Kuokkasen, 24, sopimuksen ulososto toi tilaa palkkakattoon seuralle, jonka on huhuttu olevan vahvasti Johnny Gaudreaun perässä.

Henrik Borgström

Rajun uudelleenrakentamisen aloittanut Chicago Blackhawks osti Borgströmin sopimuksen ulos. Myös Floridaa NHL:ssä edustanut sentteri teki viime kaudella seitsemän (4+3) pistettä 52 ottelussa.

Kaapo Kähkönen

San Jose Sharks hankki maalivahdin talvella Minnesotasta. Minimitarjous tehtynä, ja Kähkösen leiri neuvottelee nyt jatkosta Sharksin uuden GM:n Mike Grierin kanssa.

Kevin Lankinen

Kolmen vuoden takaisen MM-kultaveskarin sopimus Chicagon kanssa umpeutui. Rajoittamaton vapaa agentti. Lankinen pelasi toisella NHL-kaudellaan 32 ottelua (89,1%, 3,50).

Robin Salo

Viime kaudella NHL:ssä debytoinut 23-vuotias puolustaja teki New York Islandersin kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen (800 000 dollaria per kausi).

Otto Koivula

Myös Koivula sai Islandersilta kaksivuotisen jatkosopimuksen. Hyökkääjä pelasi viime kaudella kahdeksan NHL-ottelua (0+2) ja esiintyi tehokkaasti AHL:n Bridgeportissa (12+35, 56 ott.)

Niko Mikkola

St. Louis Bluesin puolustuksen perusluuta sai minimitarjouksen seuraltaan. Neuvottelee nyt kolmatta sopimustaan, edellinen oli 2-vuotinen ja arvoltaan 1,575 miljoonaa dollaria.

Juho Lammikko

Pelasi Vancouverissa hyvän kevätkauden, mutta talvella puikkoihin tullut ruotsalainen GM Patrik Allvin ei tehnyt minimitarjousta kevään maailmanmestarille, joka saa näin vapaasti etsiä uuden NHL-seuran.

Juho Lammikko on kaksinkertainen maailmanmestari.

Sopimuksettomia rajoitettuja vapaita agentteja eli minimitarjouksen saaneita pelaajia ovat myös Buffalon sentteri Arttu Ruotsalainen ja maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen. Kaksikko on väläytellyt ylhäällä mutta pelasi pääosan kaudesta AHL:ssä.

Lisäksi Detroit Red Wingsin Olli Juolevi jäi ilman tarjousta ja on näin rajoittamaton vapaa agentti. Samoin kävi Pittsburghin Niclas Almarille ja Tampa Bayn Otto Sompille, jotka tekivät jo sopimukset Lukkoon.

Kasper Björkqvistin (Pittsburgh), Kristian Vesalaisen (Winnipeg), Tarmo Reunasen (Carolina) ja Eetu Tuulolan (Calgary) seurat pitivät pelaajaoikeuksistaan kiinni minimitarjouksillaan.

Tämä joukkio päätti tässä vaiheessa uriaan tulla hakemaan vauhtia Euroopan kaukaloista. Muu kolmikko saapui SM-liigaan, Vesalainen palasi Ruotsin SHL:ään.

NHL-sopimuksistaan vapautuivat rajoittamattomiksi vapaiksi agenteiksi myös Teemu Kivihalme, Sami Niku, Petteri Lindbohm, Harri Säteri ja Christopher Gibson.