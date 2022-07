Supertähti kieltäytyi NHL:ssä yli 80 miljoonan dollarin sopimuksesta – vaihtaa seuraa! Jevgeni Malkin teki sittenkin jatkodiilin

Johnny Gaudreau ei jatka Calgary Flamesissa.

Tähtihyökkääjä Johnny Gaudreau vaihtaa seuraa NHL:ssä.

Gaudreau, 28, pääsee valitsemaan uuden seuransa vapaiden agenttien markkinoilta, jotka avautuvat keskiviikkona.

Mediatietojen mukaan Calgary Flames tarjosi Gaudreaulle maksimimittaista eli 8-vuotista jatkosopimusta yli kymmenen miljoonan dollarin eli yhtä monen euron keskikausiansioilla, mutta Gaudreau ei pannut nimeään paperiin.

– Flames teki kaiken voitavansa. Päätöksen taustalla olivat perhesyyt, Gaudreaun agentti Lewis Gross sanoi Elliotte Friedmanin mukaan.

Gaudreau on kotoisin Yhdysvalloista New Jerseyn osavaltiosta, ja lähiseudun seurojen Philadelphia Flyersin, New Jersey Devilsin ja New York Islandersin on kerrottu olevan ahnaasti Gaudreaun perässä.

Flamesissa koko tähänastisen NHL-uransa kiekkoillut Gaudreau takoi viime kaudella hurjat 115 (40+75) pistettä 82 runkosarjaottelussa ja oli liigan plus-miinusykkönen harvinaisen kovalla lukemallaan +64. Pudotuspeleissä hän teki 14 (3+11) pistettä 12 ottelussa.

Pittsburgh Penguins ja seuraikoni Jevgeni Malkin pääsivät sen sijaan lopulta sopimukseen, vaikka viime päivinä näytti vahvasti siltä, että 35-vuotias venäläissentteri kuuntelisi lähipäivinä muiden seurojen tarjouksia.

Malkin sai Penguinsilta nelivuotisen jatkosopimuksen, joka on arvoltaan 24,4 miljoonaa dollaria.