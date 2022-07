Dramaattista tietoa Kirill Kaprizovista: Näin Venäjän armeijan havittelema NHL-tähti yritti päästä USA:han

Kirill Kaprizovin tilanteesta uutisoi The Athletic.

Kirill Kaprizov on mediatietojen mukaan tukalassa tilanteessa.

NHL:n supertähti Kirill Kaprizov on yrittänyt vastikään matkustaa Yhdysvaltoihin kahdesti, mutta hänet on käännytetty kummallakin kerralla. Asiasta uutisoi lauantaina The Athletic.

Samainen julkaisu kertoi torstaina, että Kaprizov olisi etsintäkuulutettu Venäjällä. Athleticin tietojen mukaan 25-vuotiaan venäläishyökkääjän saama vapautus Venäjän armeijasta umpeutui kesäkuussa, ja häntä voitaisiin nyt vaatia astumaan asepalvelukseen.

Lue lisää: Nyt myös NHL:n supertähti on Venäjän armeijan hampaissa – Vladimir Putin määräsi hänet jo aiemmin jäämään Moskovaan

Athletic uutisoi lauantaina, että Kaprizov matkusti aluksi Venäjältä Dubaihin, josta hän yritti palata Yhdysvaltoihin. Pääsy maahan evättiin ilmeisesti siksi, koska Kaprizovilla ei ole voimassaolevaa viisumia Yhdysvaltoihin.

Useat eurooppalaiset kiekkoilijat pelasivat viime kaudella poikkeusluvilla, sillä viisumien saanti oli jäissä koronapandemian vuoksi.

Dubain-reissunsa jälkeen Minnesota Wildia edustava Kaprizov koetti päästä Yhdysvaltoihin meriteitse Karibian saarten kautta, mutta hänet käännytettiin toistamiseen. Näin Kaprizov joutui palaamaan Venäjälle, jossa hän on edelleen.

Minnesotan GM Bill Guerin kieltäytyi kommentoimasta Kaprizovin tilannetta perjantaina.

Päävalmentaja Dean Evason suostui puhumaan venäläistähden tilanteesta lyhyesti.

– Tämä on pelottavaa, pelottavaa meille kaikille. On kauhistuttavaa nähdä Kirill, jonka tunnemme niin hyvin, tuollaisessa tilanteessa. Toivomme, että kaikki järjestyy, hän kommentoi Athleticille.

Kaprizov teki viime kaudella NHL:n runkosarjassa 108 pistettä. Hänen sopimuksensa Wildin kanssa jatkuu kevääseen 2026 saakka.

Asevelvollisuus koskee Venäjällä kaikkia 18–27-vuotiaita miehiä.

Huoli venäläiskiekkoilijoiden kiperästä tilanteesta heräsi viime viikolla, kun maalivahti Ivan Fedotov pidätettiin ja passitettiin Murmanskiin odottamaan asepalvelukseensa astumista.