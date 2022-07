NHL-toimittajalta raaka arvio jättisopimuksen tehneestä suomalaistähdestä: ”Riski”

The Athleticissa arvioitiin Ville Husson kauppaa ja sopimusta.

Suomalaismaalivahti Ville Husson pelaajaoikeudet kaupattiin perjantaina Detroit Red Wingsiin. St. Louis Blues sai vaihdossa kolmannen kierroksen varausvuoron, jolla se nappasi myöhemmin perjantaina Aleksanteri Kaskimäen.

Husso, 27, solmi Detroitin kanssa kolmivuotisen ja 14,25 miljoonan dollarin (noin 14 miljoonaa euroa) sopimuksen. Hän oli tänä kesänä rajoittamaton vapaa agentti.

Toimittaja Dom Luszczyszyn analysoi Husson kauppaa The Athleticin artikkelissa. Hänen mielestään suomalaisvahdin hankinnassa oli paljon samaa kuin Alex Nedeljkovicin hommaamisessa vuosi sitten.

– Tilastot ovat erinomaiset, mutta otanta hyvin pieni. Kuinka luotettavaa se on? Luszczyszyn kysyi Hussosta.

Nedeljkovic oli pelannut väkevän tulokaskauden Carolina Hurricanesissa, mutta debyyttikausi Detroitissa oli haastava. Jenkki pelasi 59 ottelua torjuntaprosentilla 90,1.

Husson tilastot St. Louisissa olivat astetta vakuuttavammat. Hän torjui 40 runkosarjaottelua torjuntaprosentilla 91,9.

– Maalivahtien arviointi on vaikeaa, mutta vahva veikkaukseni on, että Husso tuskin on yhtä hyvä kuin viime kaudella. Se vaikuttaa todennäköiseltä siksikin, koska hän hiipui kauden toisella puoliskolla tulikuuman alun jälkeen. Hän on käyttökelpoinen aloittaja, mutta virheiden mahdollisuus on suuri, Luszczyszyn kirjoitti.

Suomalainen ei kuitenkaan kyennyt parhaimpaansa enää pudotuspeleissä. Jordan Binnington ryösti Hussolta aloittavan maalivahdin paikan avauskierroksella.

Husso palasi tolppien väliin kakkoskierroksella Colorado Avalanchea vastaan, kun Binnington loukkaantui. Colorado rynni jatkoon.

Luszczyszyn arvioi, että St. Louis voitti kaupan niukasti, sillä kolmoskierroksen varaus oli hyvä vastine pelaajasta, jonka sopimus umpeutuu.

– Husso on kelpo haku, mutta kauppaan sisältyy jonkinlainen riski, hän tiivisti.

Husso itse kommentoi uutta joukkuettaan Instagramissa.

– Kiitokset St. Louisille: viime vuodet olivat upeita. Nyt olen valmis ja innoissani suuntaamaan kohti Kiekkokaupunkia ja aloittamaan hommat.

Detroitin maalivahtikolmikon täydentää Jussi Olkinuora.