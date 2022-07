NHL:ssä nimitettiin ensimmäinen tummaihoinen GM, AHL:ssa puolestaan ensimmäinen naisvalmentaja.

Yhdysvaltalainen Mike Grier teki tiistaina historiaa, kun hänestä tuli historian ensimmäinen tummaihoinen GM NHL:ssä. 47-vuotias Grier korvaa tehtävässä sitä väliaikaisesti hoitaneen Joe Willin, joka otti ohjat marraskuussa Doug Wilsonin jättäydyttyä sivuun terveyssyistä.

Virallisesti peräti 19 vuotta Sharksin GM:na työskennellyt Wilson erosi tehtävästään huhtikuussa.

– Olen erittäin ylpeä ja kiitollinen tästä mahdollisuudesta päästessäni tähän tehtävään San Jose Sharksissa, Grier lausui seuran verkkosivuilla.

– Yhdessä henkilökuntani kanssa haluan rakentaa joukkueen, joka on nopea, kilpailullinen ja kovaa töitä tekevä ryhmä, jonka peleistä Sharksin fanit nauttivat ja josta he voivat olla ylpeitä, Grier lisäsi.

Sharksin omistaja Hasso Plattner kiitteli ennen muuta Grierin voitontahtoa.

– Miken menestyksekäs ura jäällä puhuu puolestaan, mutta minuun teki suurimman vaikutuksen hänen johtajan ominaisuutensa ja hänen ylivoimainen halunsa voittaa, Plattner sanoi.

Pelaajana Grier tahkosi NHL:ssa 14 kautta 1996–2011. Otteluita kertyi 1 060 ja niissä 162+221=383 tehopistettä. MM-jäillä Grier edusti Yhdysvaltoja keväällä 2004. NHL-uran joukkueita olivat Edmonton Oilers, Washington Capitals, Buffalo Sabres ja San Jose Sharks.

Peliuransa jälkeen hän on työskennellyt Chicago Blackhawksin kykyjenetsijänä, New Jersey Devilsin apuvalmentajana sekä New York Rangersin jääkiekko-operaatioiden neuvonantajana.

Jääkiekkomaailmassa murtui tiistaina toinenkin lasikatto, kun Seattle Krakenin farmijoukkue Coachella Valley Firebirds ilmoitti nimittäneensä Jessica Campbellin apuvalmentajakseen. Campbell, 30, on ensimmäinen naisvalmentaja AHL:n historiassa.

– Olen erittäin innoissani. On todella hienoa liittyä Krakenin organisaatioon, Campbell sanoi seuran verkkosivuilla.

Jessica Campbell kuului kevään MM-kisoissa Saksan maajoukkueen suomalaispäävalmentajan Toni Söderholmin valmennusryhmään ja oli myös tässä tehtävässä historian ensimmäinen nainen.