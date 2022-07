Venäläispelaajien kohtalot puhuttavat NHL-varaustilaisuuden alla – kykyjenetsijältä paljonpuhuva arvio

Mikä on venäläispelaajien kohtalo tulevassa NHL:n varaustilaisuudessa?

NHL:n vuotuinen nuorten pelaajien varaustilaisuus järjestetään torstaina ja perjantaina Montrealissa.

Tämän vuoden varaustilaisuus on siinä mielessä poikkeuksellinen, että taustalla riehuu yhden jääkiekon suurmaan, Venäjän jo kuukausia Ukrainassa käymä julma hyökkäyssota.

Miten sota vaikuttaa venäläispelaajien osakkeisiin varaustilaisuudessa?

Pitkän linjan NHL-kykyjenetsijä arvioi Ilta-Sanomille, että venäläisten kanssa ollaan aiempaa varovaisempia – etenkin kärkivarausten suhteen. Mitä pidemmälle varaustilaisuus etenee, sitä valmiimpia venäläisiä ollaan varaamaan.

– Väitän, että nykytilanne vaikuttaa eniten korkeimpien vuorojen kanssa. Jos mennään toiselle, kolmannelle kierrokselle, niin houkutus venäläisten varaamisessa nousee. Kolmannella tai neljännellä kierroksella se ei vaikuta välttämättä ollenkaan. Varsinkin jos jollakin joukkueella on paljon varausvuoroja niillä kierroksilla, kykyjenetsijä pyörittelee.

Kokonaistilannetta on vaikea arvioida, kun varaavia seuroja on 32 kappaletta. Jokainen on tehnyt tilanteesta omanlaisiaan johtopäätöksiä. NHL ei ainakaan näillä tietoa ole rajoittamassa venäläispelaajien varaamista.

– Meidän organisaatiossa on erilainen suhtautuminen Venäjällä pelaaviin venäläisiin. Heidät on rajattu omaan kastiinsa. Ollaan mietitty, että jos heitä varataan, niin missä kohtaa varataan versus, missä kohtaa pelaaja menisi, jos tilanne olisi normaali.

Kahdesta neljään venäläistä on rankattu ykköskierrokselle varaustilaisuuden alla tehdyillä rankinglistoilla.

Parhaaksi venäläislupaukseksi on arvioitu Metallurg Magnitokorskin hyökkääjää Danila Jurovia. Toinen ykköskierrokselle arvioitu venäläinen on OHL:n Saginaw Spiritin puolustaja Pavel Mintjukov.

– Luulen, että ne, jotka pelaavat jo Pohjois-Amerikassa, ovat eri tilanteessa kuin Venäjällä pelaavat. Mintjukovin suhteen ei ole uhkia olemassa, kun hän on ollut Pohjois-Amerikassa ja pelaa siellä varmaan myös ensi kaudella.

Mintjukov on arvioitu ylimmillään seitsemänneksi, Jurov yhdeksänneksi. He eivät siis kuulu aivan varaustilaisuuden kermaan. Kykyjenetsijä sanoo, että tämän vuoden venäläistalentit eivät ole vielä lähimaillakaan NHL-tasoa.

Näin ollen venäläiskysymys ei ole niin polttava kuin se olisi ollut, jos sota olisi käyty vaikkapa vuonna 2004. Silloin Vladimir Putinia sittemmin näkyvästi tukeneet ja kahdella ensimmäisellä vuorolla poimitut Aleksandr Ovetshkin ja Jevgeni Malkinin olisivat olleet varattavina.

– Silloin pitäisi miettiä, varaatko pelaajat ykkösenä ja kakkosena. Organisaatiot laitettaisiin miettimään ihan tosissaan, mitä tehdään, kun tarjolla olisi generational playereitä.

Chicago Blackhawks varasi Ovetshkinin ja Malkinin jälkeen kolmantena Cam Barkerin. Kanadalaispakin NHL-ura päättyi kaudella 2012–13. Sittemmin hän kävi hakemassa uralleen nostetta Ilveksestä, laihoin tuloksin.

Venäläispelaajien ja NHL:n ylle lankesi synkkä varjo, kun NHL-sopimuksen tehnyt Ivan Fedotov pidätettiin asepalveluksen välttelemisestä syytettynä.

Kykyjenetsijä ei usko, että Fedotovin tapaus vaikuttaa NHL-seurojen halukkuuteen varata venäläisiä.

Varaustilaisuudessa pelaajien kanssa ei tehdä sopimuksia, vaan varataan heidän oikeuksiaan. Valtaosa varataan ajatuksella, että heistä voisi tulla NHL-pelaajia aikaisintaan kahden, jopa vasta viiden vuoden päästä.

– Aikoinaan 80-luvulla, kun Neuvostoliitto oli vielä olemassa (Sergei) Makaroveja ja kumppaneita varattiin sillä ajatuksella, että jos Neuvostoliitto joskus hajoaa ja he sieltä pois pääsevät, niin ovat sitten seurojen omaisuutta.