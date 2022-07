Patrik Laineen pörröinen asuste hurmasi yleisön Nokialla – paljasti samalla stylistinsä: ”Luotan häneen vahvasti”

Patrik Laine herätti pukeutumisellaan huomiota NHL-kauden aikana. Sama tahti jatkuu kesälomallakin.

Patrik Laine tykkää erilaisista haasteista myös rakkaan kesäharrastuksensa golfin parissa. NHL-ammattilainen pelaa jo kolmantena kesänä peräkkäin vuorokauden putkeen Nokia River Golfissa.

Kenttää Laineen kanssa hyväntekeväisyysmielessä kiertävät Viaplayn suosikkiselostaja Antti Mäkinen, Nokia River Golfin toiminnanjohtaja Kimmo Sirainen ja puheenjohtaja Tommi Jalkanen.

Nelikko aloitti urakan maanantaina kello 17, ja se päättyy tiistaina samaan aikaan.

– Varmaan seitsemän kierrosta ehdimme pelata, elleivät selostaja Mäkisen lyönnit niin paljon aukea, etteivät ne radalla pysy, Laine ennakoi.

Laine lahjoittaa jokaisesta hänen tai pelikavereidensa tekemästä birdiestä 500 euroa golfin junioritoimintaan.

– Tämän ryhmän ennätys on 41 birdieä kesältä 2020. Itse löin silloin niitä muistaakseni 25. Pyritään siihen, että nyt saamme kasaan vähän enemmän. Omana tavoitteena on pelata ainakin yksi kierros alle kentän ihannetuloksen (par 72), Laine suunnitteli.

Nokian golfjunioreiden harrastukseen ohjattava tukipotti voi siis nousta jopa 20 000 euroon.

Laine sai NHL-kauden aikana hyvien peliesitysten ohella sosiaalisessa mediassa laajaa huomiota persoonallisesta pukeutumisestaan.

Hän ei pettänyt myöskään saapuessaan Nokian golfklubille värikkään pörröisissä kesäsandaaleissa.

– Ihan itse hankkimat ovat. Sopii mielestäni tyyliini täydellisesti.

Sandaalit saivat ansaittua huomiota myös junioreilta, jotka päättivät oman haastekierroksensa maanantaina. Ihasteleva wow-ilme näkyi monen huulilla, kun Laine oli vastaanottamassa heitä päätösreiällä.

Patrik Laineella oli Nokian golfklubille saapuessaan jaloissaan pörröiset kesäsandaalit.

Laine ei osannut lyhyellä miettimisellä päättää, mikä on hänen oma suosikkiasunsa talven NHL-pelien yhteydessä nähdyistä värikkäistä puvuista, kengistä ja hatuista.

– Aika monta hyvää kokonaisuutta mahtui mukaan. Antaa fanien valita, mikä oli kenenkin mielestä makein asu.

Sekin paljastui, että asukokonaisuudet eivät ole yksin Laineen itse valitsemia.

– Tyttöystävä (Sanna-Mari Kiukas) yleensä kokoaa jonkun sopivan setin vaatekaapista valmiiksi. Luotan häneen vahvasti näissä asioissa. Joskus vähän vaikutan asuihin itsekin, sanotaanko noin 70–30.

Patrik Laineen tyttöystävä Sanna-Mari Kiukas on merkittävässä roolissa kumppaninsa stylistinä.

Kun Laineen pukeutuminen sai kauden aikana huomiota, hän päätti jatkaa valitulla linjalla.

– Hyvä, että edes jostain puhutaan. Kun pukuleikkiin lähdin, ihan perustyylikäs perusmusta puku on sen jälkeen ollut pannassa. Sehän olisi tylsää kaiken hauskan jälkeen.

Laineen mukaan sopimusneuvottelut Columbuksen kanssa ovat parhaillaan käynnissä.

– Agenttini hoitaa. Itse en ole ollut yhteydessä (Jarmo) Kekäläiseen enkä kehenkään muuhunkaan seurassa. Asioista on juteltu aktiivisesti ja erilaisia sopimusvaihtoehtoja on pohdittu. Pidempiä ja lyhempiä.

– Kun asiat saadaan maaliin, panen sitten vain nimeni paperiin. Eiköhän molemmille sopiva ratkaisu synny kesän aikana, Laine luottaa.

Winnipegissä viettämiensä vuosien jälkeen Laine on kotiutunut hyvin Columbukseen.

– Parasta on, ettei kaupungissa ikinä ole ainakaan sataa miinusta, kuten Winnipegissä joskus talvella. Ei tarvitse pukea 14:ää toppatakkia päällekkäin, kun menee ulos.

Jetsissä Laineen läheisin pelikaveri vapaa-ajalla oli tanskalaishyökkääjä Nikolaj Ehlers.

– Nyt vietin eniten aikaa Joonas Korpisalon kanssa. Asuimme samassa taloyhtiössä ja myös tyttöystävämme viettivät paljon aikaa yhdessä.

– Joukkueessa on muutenkin paljon nuoria kavereita, Jack Roslovic on mulle tuttu jo Jetsin vuosilta, mutta paljon muitakin samanhenkisiä ja samoista aiheista kiinnostuneita on porukassa. Vähän erilainen tilanne kuin alkuun Jetsissä, jossa oli paljon yli kolmekymppisiä pelaajia. Nyt voi sanoa, että kaikkien kanssa oli kivaa jäällä, kopissa ja hallin ulkopuolella, Laine vertaili.

Ainoan pienen moitteen Columbuksessa saa hallilla käytössä oleva sauna.

– Tai enemmänkin se on kai hikoiluhuone. Sitä voisi vähän tuunata kuumemmaksi. Kyllä sielläkin käyn, mutta ei sitä voi verratakaan suomalaiseen puusaunaan, johon onneksi kesäisin usein pääsee.

Olettaen, että jatkosopimus syntyy, Laine pääsee esittelemään taitojaan Tampereen Nokia-areenassa marraskuussa pelattavissa NHL:n satelliittiotteluissa hallitsevaa Stanley Cup -voittajaa Coloradoa vastaan.

– Vielä en ole uudessa areenassa edes käynyt. Ehkä se tulee korkattua kesän aikana, jos jossain vaiheessa vierailen Tapparan treeneissä. Kovasti jätkät ovat hallia kehuneet.

– Edellisestä NHL-vierailustani Helsingissä on hienoja muistoja. Elleivät työpaikka-asiat tule esteeksi, on hienoa päästä pelaamaan kotikaupungissa tuttujen katsojien edessä. Vedetään silloin myös jotain parempaa hattua päähän jo ennen pelejä, Laine suunnitteli.

Laineen posket ovat jo alkukesästä lommolla ahkerasta itsensä kehittämisestä.

Samassa ryhmässä treenaavat Aleksander Barkov, Roope Hintz, Joona Luoto, Anton Levtchi, Henrik Haapala ja tällä viikolla ryhmään liittynyt TPS:stä toissa kaudelta tuttu hyökkääjä Ruslan Ishakov.

– Sasha tekee suunnitelmat ja niiden mukaan treenataan. Luoto on viime aikoina vähän yrittänyt ottaa roolia ja jotain A:ta rintaansa. Itse pysyn keskikastissa ja teen pyydetyt treenit tunnollisesti, Laine kertoo.