Tähtipelaajasta NHL-valmentajaksi – Tuomo Ruutu, 39, puhuu avoimesti muutoksesta: ”Toivon, etten ikinä kadottaisi sitä”

Tuomo Ruutu luo uutta uraa NHL-valmentajana.

Kuka on seuraava suomalainen päävalmentaja NHL:ssä?

Kysymystä on pyöritelty oikeastaan siitä asti, kun Jukka Jalonen alkoi takoa kultaa Leijonissa.

59-vuotiaalla Jalosella on ollut omat virityksensä NHL:ään, mutta pesti ei näytä toteutuvan.

Nuoremman polven huipputekijöistä TPS:n Jussi Ahokas ja Saksan maajoukkuetta luotsaava Toni Söderholm ovat puhuneet avoimesti unelmastaan valmentaa joskus NHL:ssä.

Tällä hetkellä lähimpänä tätä unelmaa on hieman yllättävämpi nimi, Tuomo Ruutu.

39-vuotias ex-huippupelaaja toimii Florida Panthersin apuvalmentajana. Takana on ensimmäinen kausi penkin takana.

– Jäi kaksipiippuinen fiilis. Voitimme runkosarjan, mutta oli iso pettymys pudota playoffien toisella kierroksella. Se jäi harmittamaan, Ruutu sanoo.

– Nälkä kasvaa syödessä.

Ruutu tunnetaan edelleen parhaiten pelaajana. Pelasihan hän 735 NHL:n runkosarjan ottelua ja voitti Leijonissa maailmanmestaruuden ja kaksi olympiapronssia.

Kun pelaajaura päättyi vuonna 2017, aloitti hän valmentamisen vaivihkaa – tekemättä siitä numeroa.

Ensin nuorten maajoukkueen apuvalmentajana, sitten New York Rangersin pelaajakehitykseen osallistuneena taitovalmentajana ja nyt apuvalmentajana Floridassa.

– Kyllä se aika haipakkaa on, kun pelataan joka toinen päivä. Valmentajana tunteja tulee vielä paljon enemmän kuin pelaajana, Ruutu vertaa.

– Onneksi ei ole enää niitä kipuja, mitä pelaajana oli. Ei tarvitse niitä miettiä. Tämä on hektistä hommaa.

Koetko, että olet jo päässyt eroon pelaajan ajattelutavasta, ja osaat katsoa peliä ja kokonaisuutta valmentajan silmin?

– Tuo on itse asiassa hankala kysymys. Se, että olen pelaaja, on ollut osa identiteettiäni ja on sitä edelleen ja on koko loppuelämäni. Toivon, että en ikinä kadottaisi sitä. Haluan pitää sen, Ruutu sanoo.

Hän toteaa perään, että valmentajana on myös pakko muuttua.

– Kopissa ei voi olla ihan samalla tavalla kuin oli pelaajana. En kuitenkaan halua unohtaa, miltä tuntuu olla pelaaja. Yritän ymmärtää pelaajaa. Koen, että se on vahvuuteni.

Tuomo Ruutu voitti pelaajaurallaan kaksi olympiamitalia. Kuva Sotshin kisoista vuonna 2014.

Ruutu jatkaa Panthersin apuvalmentajana myös ensi kaudella, vaikka päävalmentaja vaihtui. Uusi luotsi on Paul Maurice.

Ruutu tuntee Mauricen hyvin, sillä hän pelasi kanadalaisen alaisuudessa Carolina Hurricanesissa vuosina 2008–12.

– Tykkäsin hänestä valmentajana tosi paljon. Hän on hyvä kommunikoimaan, Ruutu kehuu.

– Hänellä on useiden vuosikymmenien kokemus NHL:stä. Se näkyy. Hän keskittyy oikeisiin asioihin eli isoihin asioihin. Hän ei välitä pienistä jutuista.

” En halua unohtaa, miltä tuntuu olla pelaaja.

Yhdysvaltain varapresidentistä tavataan sanoa, että hän on vain sydämenlyönnin päässä presidenttiydestä.

Apuvalmentajasta voisi sanoa, että hän saattaa olla vain yksien potkujen päässä päävalmentajan paikasta.

Näin kävi Floridassa viime kaudella, kun Joel Quenneville sai häipyä. Apuvalmentaja Andrew Brunette nousi päävalmentajaksi ilman aiempaa kokemusta päävalmentajan työstä.

Ruutu ei tietenkään tällä tavoin ajattele, eikä hän ole asettanut itselleen varsinaisia tavoitteita valmentajanuralla.

– En pelaajanakaan ikinä asettanut mitään tavoitteita, että missä olen vuoden tai viiden vuoden päästä. Tavoite oli, että aina kun menin hallille, halusin olla parempi ja oppia uutta, hän sanoo.

– Se on sama tässä valmentajantyössä. Vahvuuteni on, että olen utelias ja haluan oppia ja tulla paremmaksi.

Kysytään silti. Onko haaveenasi olla jonain päivänä päävalmentaja NHL:ssä?

– Menen päivä kerrallaan ja yritän kehittyä. Katsotaan, mihin se sitten vie, Ruutu sanoo.

– Isoin unelmani on voittaa Stanley Cup.