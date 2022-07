Venäläis-suomalainen tähtivahti pidätettiin Venäjällä – oli lähdössä NHL:ään

Lappeerannassa syntynyt Ivan Fedotov on pidätetty Pietarissa, kertoo venäläislähde.

Lappeenrannassa syntynyt jääkiekkomaalivahti Ivan Fedotov on pidätetty Pietarissa, kertoo Fontanka.ru -uutissivusto. 25-vuotias, kaksimetrinen Fedotov allekirjoitti toukokuun alussa vuoden mittaisen NHL-sopimuksen Philadelphia Flyersin kanssa.

NHL uhkaa kuitenkin jäädä haaveeksi ainakin toistaiseksi. Pietarin alueen poliisilaitos sai perjantaina armeijan syyttäjänvirastolta pidätysmääräyksen Fedotovista. Pidätysmääräystä perusteltiin sillä, että Fedotov on vältellyt Venäjän armeijan kutsuntoja.

Veräjänvartija aikoi matkustaa Philadelphiaan jo tässä kuussa. Fedotovin NHL-palkka olisi ollut 925 000 dollaria.

Venäjällä asevelvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkia miehiä, mutta keskimäärin vain noin kymmenen prosenttia ikäluokasta suorittaa 12 kuukauden mittaisen varusmiespalveluksen. Asevelvollisuus koskee 18–27-vuotiaita miehiä. Kutsuntamääräystä välttelevä voidaan tuomita jopa kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

Kevätkaudella Venäjän armeijan viimeinen palvelukseen astumisen päivämäärä on heinäkuun 15:s. Fontankan mukaan Fedotov voidaan määrätä palvelukseen vaikka jo huomenna, ja periaatteessa hänen joutumisensa rintamalle Ukrainaankin on mahdollista. Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa 24. helmikuuta.

Olympialaisissakin viime talvena pelannut Fedotov edusti viime kaudella KHL:ssa Moskova TsSKA:ta, joka on historiallisesti armeijan seura. Kauden jälkeen hän purki sopimuksensa TsSKA:n kanssa ja allekirjoitti Philadelphian tarjoaman paperin.

On epäilty, että TsSKA olisi Fedotovin pidätyksen takana, mutta seura on tietenkin kiistänyt tiedot.

Philadelphia Flyers puolestaan oli vähäsanainen.

– Olemme tietoisia raporteista ja tutkimme tilannetta. Meillä ei ole tässä vaiheessa enempää kommentoitavaa, Flyersin GM Chuck Fletcher sanoi NBC Sportsin toimittajan Jordan Hallin mukaan.

Fedotovilla on vahva suomalaistausta, mutta hän pitää itseään täysin venäläisenä.

– Synnyin Suomessa ja minulla on suomalaiset juuret, äiti on puoliksi suomalainen. Isäni on isänmaallinen venäläinen ja koen itseni täysin venäläiseksi. Olen asunut Venäjällä koko ikäni, pietarilaisena itseään pitävä Fedotov luonnehti olympialaisten aikaan.