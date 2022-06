Toimittajalegenda kirjoitti upean arvion Joakim Kemellistä – kanadalaisen varauslistan kärkinimi voi yllättää monet

Toimittajalegenda Bob McKenzie povaa Kemellille kärkipään varausnumeroa.

Joakim Kemell varataan kärkikymmenikössä, mikäli Bob McKenzietä on uskominen.

Vaikka NHL-kausi päättyi varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa, pöhinä maailman parhaan jääkiekkoliigan ympärillä käy kuumana.

NHL:n vuotuinen varaustilaisuus häämöttää vain reilun viikon päässä. NHL-organisaatiot varaavat tulevaisuuden sidneycrosbyjaan ja aleksanderbarkovejaan ensi viikolla torstaina ja perjantaina.

Kanadalaisen televisioyhtiö TSN:n arvostettu pitkän linjan toimittaja Bob McKenzie julkaisi oman listauksensa varattavan ikäluokan lupaavimmista pelaajista.

McKenzie pitää monien yllätykseksi ikäluokan ykkösnimenä TPS:n slovakialaishyökkäjä Juraj Slafkovskya.

Laitahyökkääjä Slafkovsky on äärimmäisen lahjakas pelaaja, mutta häntä on pidetty selkeänä kakkosvarauksena. Kanadalaissentteri Shane Wright on ollut jo pitkään useissa eri arvioissa tilaisuuden kirkkain timantti.

Mikäli konkaritoimittajan arvio osuisi oikeaan, Slafkovskystä tulisi historian ensimmäinen SM-liigasta poimittu ykkösvaraus.

Ensimmäisellä vuorolla varaa Montreal Canadiens, jonka kotihallissa Centre Bellissä tilaisuus järjestetään.

Toimittajalegendan listauksella on myös suomalaisille upea noteeraus, sillä JYPin Joakim Kemell löytyy listan sijalta 7. Kyseisellä vuorolla varaa Ottawa Senators.

– Pienikokoinen Kemell on lahjakas maalintekijä, joka pelaa dynaamisesti ja energisesti. Hän oli vaikea arvioitava: hän pomppi meidän arvioissamme sijojen neljä ja 14 välillä. Jotkut pitävät häntä hyvin mahdollisena top 5 -varauksena. Hänestä sopii odottaa hyvää tulosketjun pelaajaa NHL:ään, McKenzie ylisti.

Toiseksi korkeimmalle arvioitu suomalainen on Kemellin viime kauden joukkuetoveri Brad Lambert. Hänen kanadalaistoimittaja ennakoi varattavan 16:ntena. Mikäli Lambert varausnumero olisi McKenzien uumoilema 16, hän päätyisi Buffalo Sabresiin.

Viime vuoden varaustilaisuudessa ensimmäisellä kierroksella ei varattu yhtään suomalaispelaajaa. Tänä vuonna avauskierroksella varataan mitä todennäköisimmin kaksi suomalaista.