”Absurdia” – NHL:n venäläislegendan kohtelu tyrmistytti asiantuntijat

Aleksandr Mogilnyin kohtelu hämmästyttää NHL-asiantuntijoita.

Jääkiekon kunniagalleriaan Hockey Hall of Fameen valittiin maanantaina uusi joukko lajin legendoja.

Suuren kunnianosoituksen saivat ruotsalaishyökkääjät Daniel ja Henrik Sedin sekä Daniel Alfredsson, kanadalaismaalivahti Roberto Luongo ja Naisleijonien legenda Riikka Sallinen. Lisäksi galleriaan nimettiin jo edesmennyt Herb Carnegie lajiin suuren jäljen jättäneenä vaikuttajana.

Yhden nimen puuttuminen listalta nostatti paljon suukopua kiekkoasiantuntijoiden keskuudessa. Monia kummastutti, että venäläistä laituritaituria Aleksandr Mogilnyitä ei vieläkään valittu osaksi arvokasta joukkoa.

– Siinä ei ole mitään järkeä, että Aleksandr Mogilnyi joutuu odottamaan paikkaansa näin pitkään. Hänellä on tarvittavat tehopisteet, pokaalit, hurja huippukausi, mielenkiintoinen tarina. Hän on rakastettu monella suunnalla Kanadaa sekä Buffalossa. En ymmärrä, pelaajatarkkailija Jeff Veillette listasi.

Mogilnyin saavutusten lista on todellakin komeaa katsottavaa. Hän on yksi niin sanotun Kolmen kullan klubin jäsenistä, eli on voittanut sekä maailmanmestaruuden, olympiakullan että Stanley Cupin.

Mogilnyi loikkasi Neuvostoliitosta Yhdysvaltoihin vuonna 1989 ja aloitti NHL-uransa Buffalo Sabresissa. Yli 15 vuotta kestäneellä taipaleellaan NHL:ssä Mogilnyi teki 990 ottelussa hulppeat 1032 tehopistettä. Kaudella 1992–1993 venäläinen jakoi NHL:n runkosarjan maalipörssin voiton yhdessä Teemu Selänteen kanssa 76 maalilla. Hänet valittiin NHL:n tähdistöotteluun yhteensä kuusi kertaa.

Vuonna 2000 hän Mogilnyi Stanley Cupin voittoa New Jersey Devilsin riveissä.

– Joten Alfredsson on myös parempi pelaaja kuin Mogilnyi? Aivan, ok, komppasi The Athleticin toimittaja Rick Carpiniello.

– Vakavasti ottaen, hajottakaa ja valitkaa uusi komitea. Aleksandr Mogilnyi ryöstetään joka vuosi. Törppö päätös jälleen kerran, Athleticin Wyatt Arndt tylytti.

ESPN:n kokenut NHL-toimittaja Greg Wyshynski puolestaan kutsui Mogilnyin valitsematta jättämistä absurdiksi ja epäoikeudenmukaiseksi.

Vuonna 1943 perustettu Hockey Hall of Fame sijaitsee Kanadan Torontossa. Hall of Fameen voidaan valita kunakin vuonna enintään neljä miespelaajaa ja kaksi naispelaajaa. Valinnoista päättää 18-jäseninen komitea, jonka jäsenistä 15:n pitää puoltaa valintaa.