Suomalainen Stanley Cupin voittaja pelkäsi potkuja – sitten kaikki muuttui: ”Nyt voin itsekin huokaista helpotuksesta”

Takavuosien huippupakki Joni Lehto on työskennellyt Coloradon NHL-organisaatiossa jo vuodesta 1999 lähtien. Välillä hän on käynyt tunteineen pohjalla, mutta nyt hän pystyy toteuttamaan unelmansa.

Viisi vuotta sitten Joni Lehtoa hirvitti. Pelko työpaikan menetyksestä oli arjessa alituiseen läsnä.

Colorado Avalanche oli jumittunut NHL:n jumbosijalle. Se oli seuran kykyjenetsinnän Euroopan-johtajana toimineelle Lehdolle painajaismaista.

Joni Lehto on saavuttanut kaksi Stanley Cupia kykyjenetsijänä.

– Se oli perheelliselle miehelle todella vaikeaa aikaa, koska potkujen mahdollisuutta joutui väkisinkin miettimään. NHL:ssä myös scouttien pestit ovat vaakalaudalla, jos hommat eivät toimi, Lehto, 51, muistelee nyt.

– Minulla oli vielä vuosi silloisesta sopimuksestani jäljellä, mutta en voinut laskea mitään sen varaan.

Tänään kaikki on toisin.

Colorado juhlii Stanley Cupin mestaruutta kukistettuaan finaalisarjassa edelliskausien tuplamestarin Tampa Bay Lightningin otteluvoitoin 4–2.

– Nyt voin itsekin huokaista helpotuksesta, kun kauan himoitusta saavutuksesta on tullut totta. Tämän mestaruuden eteen on tehty valtavasti töitä, ja sinä aikana myös seurajohdon kärsivällisyyttä on kysytty usein, Lehto kertoo.

Edellisen kerran Colorado voitti Stanley Cupin vuonna 2001. Tuolloinkin Lehto sai mestaruussormuksen sormeensa. Hän onkin yksi pitkäaikaisimmista suomalaisista samassa NHL-organisaatiossa yhtäjaksoisesti työskennelleistä kykyjenetsijöistä. Lehto aloitti Avalanchessa vuonna 1999.

– Stanley Cup -mestaruudessa on aina kyse pelaajien juhlista. Toki tämä mestaruus maistuu itsellenikin ja on nyt siinä mielessä enemmän kuin ensimmäinen, että vaikutukseni joukkueen kokoamisessa oli selvästi suurempi kuin 23 vuotta sitten, Lehto sanoo.

– Tämä tuntuu isolta onnistumiselta.

Artturi Lehkonen (numero 62) ja Mikko Rantanen (96) juhlivat voittoa.

Kovaotteisena puolustajana muistettu Lehto on viime vuosina saanut tililleen useampia huippuvarauksia. Yksi heistä on joukkueen suomalainen hyökkääjätähti Mikko Rantanen, jonka Colorado varasi ensimmäisen kierroksen kymmenentenä pelaajana 2015.

Rantasen lisäksi mestaruutta juhlii suomalaisista nyt myös Artturi Lehkonen.

– Kun ex-veskaritähti Patrick Roy valmensi joukkuetta (vuosina 2013–2016), seuraan haluttiin isokokoisia pelaajia. Olimme silloin yksi sarjan hitaimmista joukkueista, kun sitä vastoin nyt yksi nopeimmista. Tässä on juuri se muutos, joka seurassa on haluttu saada aikaiseksi. Se kantoi nyt hedelmää, Lehto selvittää.

– Olemme hakeneet joukkueeseen korostetusti luisteluvoimaa ja taitoa. Strategian yksi parhaimmista ilmentymistä on ilman muuta Rantasen Mikko. Colorado on nyt maailman paras seurajoukkue myös siksi, että huippuluokan voitontahtoisten kärkipelaajien jatkeeksi syvyyttä on löydetty myös kolmanteen ja neljänteen kentälliseen.

TPS:n kasvatti seurasi vuoden 2001 finaalisarjan kotisohvaltaan. Samoin hän teki tänä vuonna. Lempäälässä asuvan kiekkotyöläisen ei itse asiassa tarvinnut herätä edes joka yö kukonlaulun aikaan pelejä seuraamaan.

– Isäni Jukka Lehto seurasi kaikki pelit viimeisen päälle tarkasti ja raportoi niistä sitten minulle, Lehto kertoo.

– Ensimmäistä mestaruutta kävin juhlimassa paikan päällä Coloradossa. Oli upeaa päästä mukaan mestaruusparaatiin, enkä tule sitä hetkeä koskaan unohtamaan. Nytkin paraati kiinnostaa, mutta tuleva draft-tilaisuus painaa jo päälle, enkä ole varma, ehdinkö käymään Denverissä tässä välissä. Paraati olisi jo torstaina.

Mikko Rantanen ja himoittu pokaali.

Kahdesti SM-liigaan tähdistökentälliseen valittu Lehto olisi saanut paikan vuoden 1995 MM-kisoihin. Leijonat voitti silloin maailmanmestaruuden.

Lehdon haaveet kisoista romutti polvivamma. Hän joutui lopettamaan pelihommat vammojen vuoksi vain 27-vuotiaana.

Urheilullisessa suvussa isällä riittää jännitettävää myös koti-Suomessa. Hänen tyttärensä Camilla ja Carina pelaavat lentopalloa Rantaperkiön Iskussa. Hänen veljensä Petteri Lehto tunnetaan pitkän linjan pelaaja-agenttina, joka edustaa muun muassa juuri Rantasta.

Joni Lehto on tekemässä suvun parissa koskettavan eleen.

– Olin päättänyt jatkaa scoutin hommia ainakin niin pitkään, että voisin antaa kummallekin tyttärelleni omat mestaruussormukset muistoksi. Tulee hyvä fiilis siitä, että nyt se hetki on käsillä, Lehto kertoo.

– Minulla riittää kyllä yhä kipinää näihin hommiin, vaikka en enää seuraa 300 peliä vuodessa. Olen oppinut katsomaan aiempaa paremmin isoa kuvaa, Coloradon palkkalistoilla ainakin ensi kauden pysyvä ex-maajoukkuepakki summaa.