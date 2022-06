Coloradon supertähti hauskuutti tv-haastattelussa – heitti pahaenteisen ennustuksen itsestään

Nathan MacKinnonin sisäinen koomikko kumpusi esiin voitetun Stanley Cupin.

Colorado Avalanche voitti varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa NHL:n mestaruuden, Stanley Cupin. Denveriläisjoukkue löi kuudennessa finaalissa kahden edellisen kevään mestarin Tampa Bay Lightningin lukemin 2–1.

Ottelun voittomaalin iski kesken kauden Kalliovuorille Montrealista hankittu Artturi Lehkonen. Mestarijoukkue vei koko ottelusarjan nimiinsä voitoin 4–2.

Kuten tapoihin kuuluu, joukkueen kapteeni käy noutamassa Stanley Cupin, nostaa ja syleilee sitä ensimmäisenä. Sen jälkeen hän ojentaa pokaalin joukkuetovereilleen.

Coloradon kapteeni Gabriel Landeskog tuuletti hetken himoitun pokaalin kanssa, minkä jälkeen ojensi sen konkaripuolustaja Erik Johnssonille.

Heti kanadalaispuolustajan jälkeen pokaali ojennettiin Andrew Coglianolle ja sekä Coloradon ykkössentterille ja tähtihyökkääjälle Nathan MacKinnonille.

Kentällä vakavasta naamasta tunnettu MacKinnon innostui heittämään huulta voitetun mestaruuden jälkeen – heti, kun itseltään paljon vaativan pelurin valtavat paineet putosivat harteilta.

MacKinnon ja toinen NHL-supertähti, Pittsburgh Penguinsin kapteeni Sidney Crosby ovat hyviä ystäviä kaukalon ulkopuolella. Molemmat ovat kotoisin Nova Scotian Halifaxista.

MacKinnon on vieraillut Penguins-tähden Stanley Cup -juhlissa kesinä 2016 ja 2017. Hän tekee hauskan paljastuksen kyseisistä kekkereistä.

– Olen ollut kaikista humalaisin kaveri kaksissa hänen juhlissaan, joten hänen on parempi olla samaa minun juhlissani, MacKinnon letkautti The Athleticin toimittaja Hailey Salvianin mukaan.

Supertähti paljasti myös juhlinnan keskeltä tv-haastattelussa, että hän tiesi joukkueensa voittavan mestaruuden kuutospelissä.

– Hotellihuoneeni numero oli 1787. Se oli kuin kohtalo. Me rakastamme ”Sidiä”. Tiesin, että voittaisimme, kun sain sen huoneen numeron, hän viittasi Crosbyn pelinumeroon 87.

Kanadalainen ällisteli myös Tampa Bayn kahta peräkkäistä mestaruutta ja kolmatta perättäistä finaalipaikkaa.

– On aivan hullua, että he voittivat kahdesti putkeen. Minä varmaan lihon kuin sika, joten me tuskin voitamme toista putkeen. Aion nauttia tästä, MacKinnon sanoi.

Ennen voitettua mestaruutta Colorado oli hävinnyt monena kautena ensimmäisellä tai toisella kierroksella.