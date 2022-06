Ismo Lehkonen paljasti Viaplaylla – täräytti sankariksi nousseelle Artturi-pojalle tiukan viestin ennen ratkaisufinaalia

Artturi Lehkonen otti Ismo-isän sanoista vaarin.

Colorado Avalanchen Stanley Cup -voiton varmistuminen oli tunteikas hetki IS:nkin NHL-asiantuntijana toimivalle Ismo Lehkoselle. Hänen poikansa Artturi Lehkonen iski ratkaisevan kuudennen finaaliottelun voittomaalin toisessa erässä.

Ylen matkassa paikan päällä Tampa Bayssa ottelua seurannut Lehkonen ehti ottelun aikana vierailla Viaplayn lähetyksessä ensimmäisen erätauon aikana.

Päällisin puolin rennon oloinen Lehkonen vakuutti pulssinsa pysyttelevän kohtuullisen rauhallisissa lukemissa – luotto Coloradon ryhmään oli sen verran kova.

Lehkonen paljasti myös antaneensa pojalleen ennen ottelua yksiselitteisen viestin.

– Artturille olen sanonut sen viestin, että jos turpaan tulee niin syy löytyy peilistä, kun kurkkaa sinne. Parempi ruveta pistää kiekkoa pussiin tai tehdä niitä voittavia suorituksia, muutakin kuin niitä pieniä pelejä, Lehkonen linjasi.

Poika teki toisessa erässä työtä käskettyä. Hänestä tuli historian toinen ratkaisevan Stanley Cup -finaalin voittomaalin iskenyt suomalainen, ja Lehkosen perheen ilta päättyi valtavaan riemuun.

– Mitä helvettiä sä menit just tekemään, isä-Lehkonen kertoi sanoneensa ensimmäisenä pojalleen mestaruuden ratkettua.

– Tuo on kuitenkin se Graalin malja, mitä on aika pitkään kaikki pelaajat odottaneet. Sitten yhtäkkiä tuossa on kaksi suomalaista, jotka auttavat tämän joukkueen voittamaan Stanley Cupin, Ismo Lehkonen jatkoi.

Isänsä lisäksi Artturi Lehkonen sai jäällä lämpimät halaukset sisaruksiltaan.