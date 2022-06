Jussi Parkkila teki upeaa suomalaishistoriaa NHL:ssä – paperitehtaan yövuorosta Stanley Cup -voittajaksi: ”Ei ollut helpoin matka”

Jussi Parkkilasta tuli ensimmäinen suomalainen Stanley Cup -valmentaja.

Colorado Avalanchen mestaruusjuhlissa tehtiin komeaa suomalaista NHL-historiaa. Viidettä kauttaan joukkueen maalivahtivalmentajana toimineesta Jussi Parkkilasta, 45, tuli ensimmäinen suomalainen Stanley Cupin voittanut valmentaja.

– Onhan tämä huikea tunne. Eihän tällaista olisi ikinä uskonut, että omalle kohdalleni tulee.

– Tämä on ollut niin kova matka, että takki on aika tyhjä. Totta kai on upea fiilis.

15 vuotta sitten Parkkila jätti vakityönsä Takon kartonkitehtaalla Tampereella ja lähti uhkarohkeasti tavoittelemaan unelmaansa täysipäiväisenä maalivahtivalmentajana.

Nyt Parkkilan nimi kaiverretaan kiekkomaailman himoituimman palkinnon kylkeen.

– Onhan se. On se kova, Parkkila huokaisi.

– Ainakin olen tehnyt jotain, mitä kaukana ei saa ikinä pois. Olen päässyt historiaan. Tämä on iso juttu itsellenikin. Ei ole ollut helppoa.

Parkkila sai jännittää finaalisarjassa rystysensä valkoisiksi. Coloradon ykkösvahti Darcy Kuemper päästeli välillä luvattoman helppoja maaleja, mutta venyi ratkaisupelissä lopulta elintärkeisiin torjuntoihin.

– Ei ollut helpoin matka, Parkkila naurahti.

Summerin soidessa hervantalainen tunsi helpotuksen.

– Olihan se helpotus. Iso helpotus, että kävi näin. Koskaan ei tiedä, paljonko näitä mahdollisuuksia tulee. Hienoa, että saatiin tällainen päätös.

Parkkilan historiallista Stanley Cup -voittoa olivat paikalla todistamassa myös hänen puolisonsa ja veljensä.